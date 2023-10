"No la maté": el hermano del futbolista de Independiente se declaró inocente por el crimen de su novia

Mientras continúa la investigación por el asesinato de Agustina Belén Aguilar, la justicia apunta la investigación sobre Carlos Costa, quien era la pareja de la víctima, y sobre su hermano Ayrton Costa, el jugador de Independiente, que está sospechado de ocultar el crimen. Ahora, el acusado por el femicidio se defendió y afirmó: “No la maté”.

Agustina era su pareja desde hacía muchos años y era la madre de sus dos hijos. La víctima tenía solo 21 años. Durante la indagatoria, Costa declaró frente al fiscal Jorge Saizar, de la UFI N°5 de Quilmes: “Yo no la maté. No tengo nada que ver. Me están reprochando un hecho injusto”.

Pero se negó a responder preguntas sobre el caso. Ahora está acusado por el “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”, es decir, femicidio.

La detención del hermano de Ayrton Costa, que juega como lateral izquierdo de Independiente, se dio tras un allanamiento en la casa que compartía con la víctima, y que se encuentra ubicada en Sargento Cabral al 700, en Bernal, partido de Quilmes.

Costa había salido hacia 10 días de la cárcel, después de tres años en prisión por robo y secuestro. Por esa causa también estuvo involucrado el futbolista de Independiente. Pero en junio había pedido una probation para evitar ir a juicio. El acusado por el femicidio tenía una tobillera y el día de la muerte de su pareja le dijo a la Policía que había fallecido por una sobredosis.

Pero la mentira se cayó después de la autopsia. Los médicos afirmaron que la joven murió murió por un "paro cardiorrespiratorio no traumático" y que que presentaba una "insuficiencia cardíaca aguda” y una insuficiencia “respiratoria aguda". Es decir, había muerto ahorcada.

Al revisar su cuerpo, en la autopsia descubrieron que el cadáver tenía marcas internas en la zona del cuello que, para la Fiscalía, podrían ser compatibles con un mecanismo de asfixia y, por este motivo, detuvieron a Costa.

Desde el inicio de la investigación, la familia de Agustina había afirmado que todo se trataba de un femicidio y que el futbolista había cubierto a su hermano. Por eso, ahora también es investigado. La Policía que encontró el cuerpo el domingo 8 de octubre, dejaron asentado que el agresor tenía a la altura del cuello marcas de rasguños. Pero, en su declaración, Costa dijo que eran marcas producto de la reanimación que le hizo a Aguilar cuando ella empezó a convulsionar porque había ingerido "bebidas alcohólicas y cocaína". Luego se supo que todo era falso.