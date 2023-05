“No le robaron y le metieron un tiro": el desgarrador llanto de la hija del hombre asesinado en La Matanza

Emilio Gabriel Ghezzi tenía 55 años y vivía en la localidad de Aldo Bonzi. Como cualquier otra mañana salía de su casa para subirse a su camioneta y luego ir a trabajar, pero fue abordado por tres delincuentes con los que forcejeó hasta que lo mataron de un disparo por la espalda. Emilio murió en el lugar, en la vereda de su casa.

El hombre tenía hijos con su anterior pareja y pensaba casarse con la actual a fin de año, luego de que ambos decidieran apostar por formalizar el vínculo. Pero el lunes, tres delincuentes le arrebataron su vida. Por lo que se pudo ver en una de las cámaras de seguridad de una casa lindera, Emilio sacó su auto del garaje, bajó y tres delincuentes, que aguardaban en la esquina a bordo de un auto color rojo, lo sorprendieron vestidos de negro para robarle.

Uno de los asaltantes interceptó a la víctima, pero Emilio se resistió y respondió con un golpe de puño que dio paso a los forcejeos. Luego de varios minutos de intentar zafar de los delincuentes, el hombre recibió un disparo fatal en la espalda que lo dejó tendido en la calle y le causó una muerte inmediata. Los delincuentes lograron huir en el auto donde los esperaba el cuarto cómplice.

Los asaltantes abandonaron el auto y a unas cinco o seis cuadras, de donde cometieron el homicidio, robaron otro vehículo. Hasta el momento lograron detener a dos de ellos, uno de 15 años y otro de 19. Ambos son los sospechosos de participar del homicidio del hombre. En el lugar del crimen, su hija, habló con los medios que aguardaban en la puerta. “Familia, amigos, conocidos, todos estamos destruidos. Murió una persona de luz, nunca hizo nada malo, no tenía enemigos, literalmente hacía todo lo posible para que nada falte. Estaba en su mejor momento, no merecía esto. Estoy destruida”, comenzó relatando la joven.

Al ser consultada por los cuidados que tenía Emilio para protegerse de los robos, Karen explicó que en la casa de la pareja de su papá “había cuatro cámaras y siempre se fijaban, antes de salir, de que no esté nadie sospechoso”. “Cuando volvían de caminar y siempre andaban con cuidado. Ellos siempre se cuidaron, eran atentos. Todos lo querían a mi papá, no mereció morir así. Ahora está descansando en paz, pero no fue un final feliz”, manifestó.

La joven tiene la misma edad que los delincuentes que le arrebataron la vida a su papá. “Tengo 19 años, estudio, quiero ser una persona en la vida. No me entra en la cabeza lo que hicieron”, señaló. “Tuve que ver el video, mínimo, diez veces porque no caigo. Necesito justicia para mi papá. Ni siquiera le robaron nada, de la impotencia le metieron un tiro y ahora está ahí en el cajón”, dijo, con la voz entrecortada y entre lágrimas, al terminar.