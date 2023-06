“No le tengo miedo a los Sena”: la historia del padre de Cecilia Strzyzowski

Hace 25 días que Cecilia Strzyzowski entró a la casa de su ex pareja César Sena y nunca más se la volvió a ver. Si bien son siete los imputados en la causa, tanto el joven de 19 años como diversos testigos afirmaron que la responsable fue su madre, Marcela Acuña. Frente a esto, Miguel, el padre de la víctima, reveló que la hermana de la acusada le dijo que su hija “estaba en el sur”.

Miguel y Cecilia no tenían relación desde hace 20 años, ya que luego de su divorcio con la madre de sus hijas, Gloria Romero, tomó distancia de su hogar. Durante varios años el padre de la víctima estuvo preso por lavado de activos, y desde que salió de la cárcel vive en Resistencia, Chaco.

En una entrevista difundida por Noticias Argentinas, Miguel contó que se enteró de lo sucedido por la boca de Romero, quien se comunicó con él para que esté al tanto de lo ocurrido con su hija. “Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Como están diciendo que le hicieron eso de cortarla y no puedo pensar en eso. No puedo pensar que haya gente que pueda hacerlo. No sé si tienen perdón”.

Luego de poner en duda el poder que la familia Sena tiene en Chaco, el padre de Cecilia reveló que conoce a la tía materna de César desde que eran jóvenes, ya que fueron juntos a la secundaria. Frente a la posibilidad de mantener contacto con ella, Miguel contó que le mandó un mensaje por las redes sociales pero no recibió una respuesta concreta, ya que Patricia Acuña le dijo que su hija estaba en el sur.

En ese entonces, Miguel intentó tener diálogo con la madre de César, imputada por el caso, pero no pudo ser posible, ya que luego de siete días de su desaparición, y un día antes de ser detenida, ninguna volvió a responder su celular. “No le tengo miedo a esa gente”, afirmó.

En un fuerte mea culpa por haberse distanciado de sus dos hijas, Miguel aseguró que volvió a tener contacto con Gloria al menos dos veces al día con el fin de conseguir justicia y que “no haya más Cecilias”. También consideró que más allá de las diferencias con su ex pareja, lo importante es saber la verdad de lo ocurrido.

Por otra parte, el hombre habló sobre los problemas de salud que atraviesa actualmente, y entre lágrimas confesó: “Tengo un par de stents y problemas cardíacos. No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”.

En su recuerdo, Miguel expresó que “la yeye”, como el apodó a Cecilia, era su retrato y tenía la misma forma de vivir la vida. “La madre dice que se parecía a mí, que saltaba, que cantaba”, concluyó.

El hecho

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció el primero de junio en Resistencia, Chaco, horas antes de llevar a cabo junto a su ex pareja, César Sena, un viaje a Tierra del Fuego. Sin embargo, una vez que se encontró con el hijo de los dirigentes sociales, Emerciano Sena y Marcela Acuña, no se supo nada más sobre su paradero.

En la noche de su desaparición, una cámara de seguridad registró el momento en el que la joven que soñaba con ser bailarina profesional entró a la quinta de la familia de su ex pareja, pero nunca salió.

El día del hecho, Romero se quiso comunicar con su hija, pero fue la familia Sena la que le informó que “tenía roto el celular” y que estaba rumbo al sur del país. Sin embargo, ese relato no cuadraba ni para los investigadores ni para los familiares de la víctima.

A raíz de las denuncias que realizó la familia de Cecilia y las multitudinarias marchas que se llevaron a cabo en Chaco, varios de los imputados y testigos del caso comenzaron a declarar. Uno de los testimonios más contundentes y que ayudó al avance de la causa y a la detención de la familia Sena fue el de Gustavo Melgarejo, el casero del lugar, quien afirmó haber visto a la joven amordazada dentro de la camioneta de la familia.

También informó que vio cómo sus patrones enterraban huesos óseos, los cuales ya fueron encontrados por la Policía encargada de la investigación. Además, en el lugar que indicó Melgarejo se encontraron pertenencias de la joven, los cuales fueron reconocidos por su madre: el dije de una cadenita y ropa.

Hasta el momento, César responsabilizó a su madre por el asesinato y dijo que “se le fue la mano”. Por su parte, Acuña declaró que vió un cuerpo en su propia casa, y que si bien no ahondó en el asunto, tuvo una charla con su hijo quien además de estar rasguñado, le contó que había tenido una fuerte discusión con Cecilia.

Por su parte, Emerenciano Sena declaró que es inocente de la causa y que no estuvo en el lugar del hecho a la hora que podría haber sucedido el femicidio. Los otros imputados de la causa son: Griselda Reinoso, pareja del casero Melgarejo, Fabiana González, principal asistente del matrimonio Sena y su pareja Gustavo Obregón.