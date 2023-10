“No lo pude salvar": un adolescente de 12 años murió al caer desde un décimo piso en Palermo

Por razones que aun se tratan de determinar, un adolescente de 12 años falleció luego de caer desde un décimo piso de un edificio en el barrio porteño de Palermo. “A 20 metros del ingreso, en un patio a cielo abierto y sobre el suelo, hallaron al menor sin signos vitales”, detallaron sobre el hecho que se produjo en Salguero al 2700, donde acudieron efectivos de la la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

Fue la niñera del nene quien dio aviso de la tragedia al 911, de acuerdo con el testimonio de Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Según explicó, la mujer quedó en estado de shock y no pudo explicar qué fue lo que pasó. “No lo pude salvar. No llegué a agarrarlo”, le balbuceó una y otra vez la mujer a la Policía en medio de un completo estado de desesperación.

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron que el menor había caída al pulmón del edificio -con subsuelo, planta baja y 36 pisos de departamentos de Jerónimo Salguero al 2.700, entre la avenida Cerviño y Juan Francisco Seguí, a dos cuadras del Parque Las Heras- desde el décimo piso. "Alrededor de las 17:50 entró un pedido a la central 107 del SAME por una persona que había caído de altura", relató Crescenti.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sumó: "Al principio no se sabía de qué piso. Llegó una unidad de triage conjuntamente con una ambulancia al lugar. Allí se determinó que era un chico de 12 años fallecido". El titular del SAME detalló que al llegar la ambulancia se constató que el adolescente había muerto en el acto y calificó el hecho como "algo lamentable". Además, explicó que junto a las ambulancias llegó al lugar "el equipo de Factores Humanos que contuvo a los padres" del menor.

La investigación de este trágico hecho quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°30, a cargo de Marcela Sánchez, quien caratuló el hecho como "averiguación de causales de muerte" mientras los peritos de la Unidad Criminalística Móvil trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que sucedió. Hasta el momento, los investigadores señalares que “no se constataron signos de violencia”.

De todas formas, la fiscal está a la espera de que se realice la autopsia al cuerpo del menor. ”Todo es materia de investigación para determinar en qué circunstancias se produjo la caída de la víctima”, señalaron los investigadores del caso. En ese sentido, remarcaron que el nene de 12 años se encontraba al cuidado de la niñera en ese momento y que sus padres no se encontraban en el departamento.