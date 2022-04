"No me arranques el corpiño": que declaró la chica de 14 años que fue abusada en Pinar de Rocha

Días atrás, la mamá de una nena de 14 años denunció que su hija fue abusada sexualmente en el boliche "Pinar de Rocha", en Villa Sarmiento. La mujer relató que su hija se escapó de su casa con varias amigas para ir al boliche ubicado en avenida Rivadavia al 14700 de Villa Sarmiento, en el límite con Ramos Mejía, en la zona oeste del conurbano. Una vez en el interior del local bailable, la adolescente tomó una bebida que le hizo perder el conocimiento.

De acuerdo con la denuncia, al despertar advirtió que tenía lesiones compatibles con un abuso sexual y fuertes dolores en la zona genital, por lo que al llegar a su casa y contarle lo sucedido a su mamá, fue trasladada al Sanatorio Güemes para ser atendida. A partir de la denuncia radicada en la Comisaría Vecina 14 A de la Policía de la Ciudad, se le dio intervención al fiscal en lo Criminal y Correccional 58 Jorge Fernández y luego pasó a manos de la fiscal Paula Zaleski.

Javier Baños, abogado de la adolescente reveló que los exámenes médicos hechos en el Sanatorio Güemes arrojaron "lesiones y señales inequívocas de haber sido abusada sexualmente", aunque aún se desconoce si la intoxicación que sufrió "se dio solo por bebidas alcohólicas u otras sustancias". También remarcó que el boliche "tiene una responsabilidad tremenda porque fallaron los controles de seguridad".

Los análisis, fechados el mismo sábado 23 de abril y hechos en el Sanatorio Güemes de Palermo, son contundentes. Confirman las lesiones genitales, hablan de “diagnóstico de abuso sexual” y advierten: “Paciente con abuso sexual y lesiones ocurrido el 23/04/22. Se solicita seguimiento del equipo de salud mental y psicología”. Por esta razón, los médicos solicitaron distintos procedimientos de profilaxis para con la menor.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecina 14 A de la Policía de la Ciudad por la madre de la adolescente, luego de que la víctima saliera el viernes a la tarde del colegio al que asiste en Villa Devoto y le pidiera permiso a su madre para ir a la casa de una amiga a realizar una pijamada. A las 5 de la mañana llamaron a hermana mayor de la adolescente para contarles que se habían ido al boliche y que la joven de 14 años "estaba muy mal, borracha y vomitando”.

Cuando su mamá la fue a buscar al boliche, la menor estaba semi inconsciente, por lo que la subió al auto y la llevó a su casa. “Empieza a decirme, como podía, ‘no me arranques el corpiño´ o ´Ahí viene el de gorrita, el de gorrita no´. También gritaba ´no me hagas mal, no me hagas nada´”, fueron algunos de los balbuceos que dijo su hija y que la mujer relató ante los efectivos cuando realizó la denuncia.

Baños señaló que "aún si (la víctima) hubiera dado su consentimiento, ese consentimiento está viciado", debido a la presencia de bebidas alcohólicas y a la edad de la adolescente. "Ayer me comuniqué con la doctora Barroso, que es la fiscal general adjunta de Morón, y prestó todo tipo de colaboraciones. Ya hice un pedido formal para que se libre un oficio inhibitorio y se remitan las actuaciones con la mayor brevedad posible a los jueces naturales", contó el abogado.

La madre de la víctima señaló que su hija se encuentra en tratamiento con "retrovirales, infectólogos, psicólogos y reposo en casa", y agregó que en su familia se encuentran "todos destrozados". "En este momento está de reposo y no entiende nada, no quiere que la miremos ni que la rocemos. Me tomé los días necesarios para estar con ella, lo que quiero es que esto no le pase a nadie más", declaró.

Luego aseguró que su hija estaba "en un VIP" del boliche junto a sus amigas: "Había mucha gente y de la misma edad de mi hija y de un año más, porque son conocidas". "Esperemos que esto llegue a la Justicia y no haya más menores en boliches donde no pueden manejar esto. Hoy me toca a mí como le puede tocar a cualquier mamá o cualquier papá, y lo importante es que no le toque a nadie", explicó en diálogo con TN.

Por último, el abogado de la familia manifestó que van a llegar "hasta las últimas consecuencias para que este hecho no quede impune". La Justicia corroboró, por medio de testimonios, que la víctima y dos amigas de su misma edad ingresaron de manera irregular al boliche y fueron conducidas directamente al VIP. Mientras tanto, las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar fueron obtenidas y ya están en manos de la Justicia de Morón.