"No me arruines la carrera": la súplica de Villa y la reacción de su denunciante al enterarse que irá a juicio

La jornada del 3 de octubre de 2023 será histórica para Tamara Doldán, la mujer que denunció al futbolista Sebastián Villa, ex jugador de Boca Juniors, por abuso sexual. El camino que recorre la joven desde hace dos años, cuando empezó su denuncia en 2021, parece tener un buen final: la Justicia elevó la causa a juicio Oral y Público, el cual -se estima- se llevará a cabo el año que viene.

La causa quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que confirmó el pedido de las fiscales Verónica Pérez y Vanesa González. Se juzgará a Villa por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” por el que podría cumplir hasta 15 años de prisión. Recordar que el ex de Boca también fue condenado a dos años de prisión, acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés en abril de 2020. Por este caso, Villa quedó afuera de las canchas.

Los casos en los que las denunciantes de abuso van contra personas poderosas tienen condimentos de machismo, justicia patriarcal, medios de comunicación misóginos y coberturas periodísticas crueles. El caso de Doldán tuvo todas esas esencias y en cada paso del proceso estuvo el abogado Roberto Castillo, quien dialogó con BigBang sobre las pruebas que presentó junto a Tomas Briganti para que el caso sea elevado a juicio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿En qué instancia está la causa contra Sebastián Villa?

- El que se investiga es un delito de bastante grave. Lo cierto es que los delitos de abuso son difíciles de acreditar porque se producen intramuros, se producen en la clandestinidad, no hay testigos presenciales. Para el caso puntual de esta investigación, el cúmulo de pruebas que fuimos recolectando a lo largo de la investigación es absolutamente contundente a mi criterio.

Por eso es que esperábamos que la Cámara de Apelaciones eleve a juicio Oral y Público entendiendo que la prueba es absolutamente contundente. Cuando digo contundente, estoy hablando de ocho declaraciones testimoniales, pruebas en un hospital público, porque la víctima después de sufrir el hecho fue a un hospital público, incorporó capturas de pantalla donde Sebastián Villa le pedía que no denuncie, incorporó placas fotográficas y videos. Todo esto le da fidelidad al proceso y a la prueba entregando el equipo móvil (celular) de la víctima que fue peritado y de donde se extrajo toda esa información.

Dentro de los testigos que declararon, hay una testigo que fue fundamental porque estuvo la noche del hecho, no estuvo dentro de la habitación, pero sí estuvo en la casa. Dos lecturas podemos hacer de esto: la primera es que ella la vio y vio el estado de desequilibrio emocional cuando Tamara sale de esa habitación y por otro lado lo que es curioso, es que esta misma testigo dice que ella también fue víctima de abuso, la misma noche en el mismo lugar. Dentro del proceso fue algo inusual.

A Sebastián Villa se lo llamó para que se pueda defender, se le tomó declaración indagatoria y allí no hizo más que subestimar la posición de la víctima diciendo que ellos tenían encuentros sexuales ocasionales y que practicaban una relación sadomasoquista. Entonces intentó justificar la situación de abuso y las lesiones propias de ese abuso con una relación violenta pero consentida.

También dijo (Villa) que ella intentaba extorsionarlo porque necesitaba mudarse, entonces le pedía que lo ayude para mudarse. Nosotros incorporamos un contrato de locación probando que ella se había mudado dos meses antes del hecho que estamos denunciando.

Lo que intenta la defensa (de Villa) es lo que tiene que ver con la doctrina antigua decimonónica que intentaba apuntar a la víctima y tratar de ensuciar la reputación de la víctima para justificar el abuso. Acá si bien no tenemos testigos adentro de la habitación, hay testigos en la casa que vieron en la situación en la cual ella se fue de ese domicilio y vieron el estado de desequilibrio emocional que ella estaba transitando después de haber sido abusada.

Pero más allá de eso, lo que es inusual, es que la víctima tenga su teléfono celular con videos, con fotos y conversaciones con el acusado donde le dice ‘No me arruines la carrera, no me denuncies’ y también le dice ‘No me acuerdo de lo que pasó porque tomé mucho’. Esto lo hace porque existe una relación preexistente donde él sabe que domina psicológicamente y juega con la culpa de la víctima.

¿Cuándo y cómo será el juicio Oral y Público para Villa?

- Estamos a la espera de la fecha del juicio Oral y Público que va a ser por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y la expectativa de pena es de 15 años. Entendemos que tenemos pruebas contundentes y que la acusación está sólidamente fundada en pruebas, entonces desde ese lugar, es que estoy confiado por la prueba que pudimos ir introduciendo al expediente y me parece que no va a haber otro camino más que una condena para Sebastián Villa.

Entiendo que será el año que viene el juicio, así que creo que la posición que tiene su defensa es mucho más compleja porque no tiene muchos caminos para recorrer más que intentar ensuciar el buen nombre y la reputación de la víctima.

¿Le sirvió a Tamara denunciar? ¿Pudo salir más fortalecida?

- Cuando la víctima llega, (…) la persona tiene que desnudar un trauma con el cual va a tener que convivir toda su vida que lo puede utilizar como un motor y que, para algunas personas que no tienen la estructura emocional sólida, es absolutamente destructivo; la víctima entra en un estado de angustia, de depresión.

Ella relata incluso que se sentía sucia, que no quería compartir con su hijo, que lo dejó al cuidado de sus padres. Lo cierto es que ahí la víctima tiene mucho temor porque entiende que así como la escucha un abogado, después la va a tener que escuchar un fiscal, ser sometida a diferentes clases de pericias, se descarta el índice de mendacidad en principio y el relato por sí solo basta para llevar a una persona a juicio oral e incluso, para condenarla.

La Corte establece que a las víctimas de abuso sexual les cuesta alrededor de ocho años a nueve años poder comentar un abuso. Por eso hubo un cambio legislativo a nivel prescripción con los delitos de abuso; empezó el año 2011 con la Ley Piazza y después con la Ley de Respeto a los Tiempos de las Victimas (2015), porque el delito de abuso produce un trauma, el trauma produce un quiebre y con ese quiebre viene un bloqueo que muchas personas lo pueden desarrollar en un año, otras lo desarrollan en 20 años y hay otras personas que se van de este mundo sin haber comentado las situaciones de abuso que muchas veces suceden en la infancia.

La víctima empieza desde una posición de incertidumbre debilidad y que termina con una posición mucho más sólida. Yo siempre digo que a pesar del resultado—muchas veces la Justicia no es justa y muchas veces muchas denuncias de abuso sexual quedan impunes—el proceso emocional que va desarrollando la víctima es absolutamente beneficioso.

Ella inició el proceso en un estado de vulnerabilidad y debilidad. Lo cierto es que a medida que fue avanzando el proceso penal, fue cerrando ciclos: la declaración de ella fue de 7 horas frente al abogado defensor de Sebastián Villa, después frente a las fiscales, después tuvo las pericias, psicológicas (otras cinco, seis horas).

Sin embargo, cuando ella iba recorriendo el camino, iba ganando confianza y fue fortaleciendo su estructura psíquica y culmina con la condena y prisión para Sebastián Villa. Entiendo que al tener el proceso culminado de la etapa de investigación, para ella es absolutamente beneficioso. Ayer, cuando le comenté que la causa quedó firme el juicio público, la escuché distinta a esa primera vez que la entrevisté en el estudio. Es una persona que ya ha recuperado fortaleza para afrontar lo que queda.

¿Cómo se llevó adelante el proceso judicial en el que una mujer “común” denuncia a alguien poderoso?

- La situación de inferioridad en la cual se enfrentan en una contienda judicial la víctima y el victimario, mucho más si el victimario es una persona que en su momento valía 15 millones de euros, son muchos los intereses que pueden existir en el medio. Es muy fácil y es gratuito opinar sobre las situaciones de abuso, por eso debería existir alguna reforma para que cuando hablemos de abuso sexual, los medios de comunicación tengan extremo cuidado.

A mí me ha pasado que cuando hicimos la denuncia penal, lo primero que me preguntaron los periodistas deportivos era ‘pero justo hacés la denuncia hoy viernes justo que mañana Boca juega la semifinal con Ferro’. Ahí entendí, como vende más hablar de Boca, ellos no quieren hablar de abuso, ellos quieren hablar de Boca, entonces importa más un título, un clic que la situación de abuso.

A mí no me preocupa, porque yo estudio esta problemática, pero entiendo que hay chicas que pueden estar mirando la televisión y que dicen, ‘mirá quieras o no la están cuestionando, le están preguntando por qué denunciás un viernes si Boca juega un sábado’. El abuso sexual, así como el abuso sexual infantil son temas donde tenemos todos que dejar el negocio de lado y hablar en otros términos porque te estás metiendo en la esfera más íntima de un ser humano, los psicólogos especialistas comparan el abuso sexual con la con la psiquis de una persona que ha estado en una guerra.