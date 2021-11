"No me gustan las negras, pobre de mierd...": denuncian a la "cheta discriminadora" de Colegiales

Una joven de 19 años fue denunciada por agredir y discriminar a una de las policías que intercedió anoche en una pelea de pareja que tuvo lugar dentro de un taxi en el barrio porteño de Colegiales. Los efectivos se hicieron presentes a pedido del conductor del vehículo, que se alertó por el nivel de violencia de los pasajeros.

De acuerdo a lo consignado por el diario La Nación, la pelea comenzó pasadas las dos de la madrugada cuando la joven de 19 años y su novio de 26 comenzaron a discutir por una presunta infidelidad por parte del hombre. Las agresiones hicieron que el taxista decidiera frenar el viaje en avenida Lacroze y Conde, en donde pudo avisarle a los efectivos de la Policía de la Ciudad lo que estaba sucediendo.

Al llegar, se constató que la joven no tenía ningún tipo de lesión y ella les explicó que no quería denunciar a su pareja y que se trataba de una pelea entre ellos. Sin embargo, a los pocos minutos la joven comenzó a levantar temperatura y a insultar a los efectivos que intentaban ayudarla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¡Calmate!", le espetó la policía mujer, mientras intentaba tranquilizarla. "¡Deja de grabarme vos, pobre de mierd...!", gritó la joven, en alusión a un vecino que, atónito por el nivel de violencia de la adolescente, sacó su celular y registró todo. "¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame!", insistió contra la policía que seguía intentando contenerla.

Los vecinos, alertados por los gritos, repudiaron los insultos de la joven. "¡¿Cómo vas a decir una cosa así?!", le recriminaron desde uno de los balcones. "No me gustan las negras, por favor, me pongo mal. No me gusta la gente oscura. ¡Sacame de esta gente! Aparte graban. Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre", siguió la joven, visiblemente alterada.

Uno de los vecinos recogió el guante y, con ironía, le habló en inglés: "Vos no sabés de qué estás hablando, ni con quién estás hablando. Callate y respetá a la Policía". Luego, en castellano, cerró: "¿Me entendiste?".

El Ministerio Público Fiscal actuó de oficio y el hecho ya está siendo investigado. En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó una denuncia por discriminación contra la mujer que agredió a la joven policía. "Situaciones como estas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos", sostuvo.

El delito tiene una sanción que va de dos a diez días de trabajo comunitario o una multa que arranca en $400 y llega a los $2000.