"No me peguen, soy Giordano": un periodista denunció que le pegó un custodio de Thomsen

Al finalizar la última de las audiencias testimoniales por el juicio de Fernando Báez Sosa, una multitud autoconvocada salió a perseguir a los padres de los ocho rugbiers imputados. También lo hicieron los medios que intentaron conseguir de primera mano alguna impresión sobre lo que ocurrió o, de mínima, qué sentían por sus hijos.

Las cámaras transmitían cómo fue la dificultosa peregrinación de los familiares que estaban enojados y en medio de esto, el periodista Diego Moranzoni de Crónica TV salió al aire recibiendo golpes de puño e insultos.

"¿Qué sentís cuando mirás a tu hijo a la cara?", le preguntó al padre de Máximo Thomsen en el día en que se cumplió el tercer aniversario del crimen y, al instante, recibió la agresión de quienes estaban de custodios. En particular, el canal mostró a uno que llevaba una remera blanca. Resulta que éste le habría dicho que "lo quería matar" al movilero del canal y lo amenazó: "No me durás ni un round".

Después todo escaló porque Moranzoni respondió y empezó un tole tole en el que el hombre lo zarandeaba y empujaba contra la pared. El periodista pidió en ese momento que no lo agredan: "Despacio" lanzó y dijo que sólo estaba trabajando. Pero entre los gritos que salieron al aire, el mensaje más fuerte fue: "No nos peguen a nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a pegar? Pegame, boludo".

Luego aclaró que le pegaron, que lo dejaron todo raspado y le pusieron un escudo en la cara. El cronista dijo que se enojó porque le habían pegado varias veces y que, como cualquiera, cuando se enoja no dice: "No me peguen, soy Giordano". Entonces, aprovechó y denunció en Crónica TV que, el hombre de remera blanca que le propició las piñas, es un "policía que trabaja en la zona como custodio" del abogado defensor Hugo Tomei y de los familiares de Thomsen.

En la mañana del jueves, Moranzoni pasó a dejar su declaración en Nosotros a la mañana y remarcó que "lo podrían haber matado" porque lo empujaron y había un filo atrás. "Cuando digo al aire: '¿Por qué me pegás?', es porque me pegaron una piña en las costillas. después me empujaron y había un filo. Si lo hacían más fuerte me mataban", denunció.

El periodista pensó que la pregunta que le hizo a Marcial Thomsen no era "provocativa", ni meritoria para recibir tremenda paliza. En la misma línea, expresó que "antes, la gente no era tan violenta" contra los periodistas y que hasta tuvo una discusión con su mujer quien le dijo que "no debería haberse acercado a los padres". "Yo sabía que si me peleaba seguramente era mi último día de laburo porque en el canal me rajaban”, reconoció.