"No me subestime": el tenso cruce entre Burlando y la jueza con los peritos de los rugbiers

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia número 13 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell. Con motivo de analizar el informe entregado, declararon los médicos Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, encargados del informe de la autopsia de la víctima. En medio de la sesión, Fernando Burlando, Fabian Améndola y la jueza titular del caso, María Claudia Castro protagonizaron un fuerte cruce con el perito Velich, quien según la querella los "subestimó".

Velich es especialista en medicina legal y Emergentólogo. Por su parte, Fenoglio lleva 42 años siendo médico. Es consultor en medicina legal, especialista en anatomía patológica, medicina nuclear y diplomado en ciencias forenses y perfiles criminales. La declaración del testimonio la comenzó el abogado defensor, Hugo Tomei, quien les pidió a los profesionales que expliquen su informe y su conclusión.

"Se me convocó como emergentólogo para explicar que pudo haber ocurrido. Fernando Báez Sosa tuvo una muerte traumática de causa violenta", relató en sus primeras palabras Velich. Según el perito no quedaron claras en la autopsia las lesiones que tuvo la víctima, y frente a esa falta de información, considera que "no creo que haya muerto en el lugar, pero si que ya estaba inconsciente en estado perimortem". y agregó: "Como no hay una buena autopsia, no podemos saber en dónde murió".

Velich dijo que el primer error fue la demora de la ambulancia, que tardó 20 minutos en llegar al lugar. En ese entonces el perito comenzó a culpar el accionar de los médicos, y reveló que si bien el RCP no mató a Fernando, sí agravó la situación porque "lo movieron". Luego de un ida y vuelta entre él y Tomei, intervino el fiscal Juan Manuel Dávila. quien protagonizó el primer altercado en el lugar luego de que el perito le respondiera que no tomó contacto con el médico, y le dijo que lo estaba tratando de "deshonesto".

Entonces, Burlando y Améndola comenzaron a hacer preguntas técnicas sobre las heridas en el cuerpo de Fernando y sobre lo podría haber causado cada golpe. Cuando Burlando le consultó sobre que significa un schock neurogénico, el perito le respondió: "es muy complejo". A lo que el letrado insistió en que lo desarrolle, pero lejos de colaborar, Velich disparó: "no lo va a entender".

El ambiente se puso cada vez más tenso, y Burlando le respondió: "No nos subestime, doctor". A raíz de eso, el abogado le consultó con respecto al momento y al motivo exacto de la muerte de Báez Sosa,y luego de reiterados "no sé" por parte del perito, el querellante insistió: "Los médicos establecieron que Fernando falleció en el lugar y que no había signos vitales. ¿Usted hizo un informe muy completo, pero cuando hizo el informe tomó como base que Fernando estaba con vida?". A lo que recibió un "no" como respuesta.

Esa situación se volvió a repetir, y la jueza Castro intervino exigiéndole al perito que responda por sí o por no la pregunta de Burlando: "Si no tiene pulso y no respira, ¿está vivo o muerto?". Continúa en silencio. El abogado proyectó las imágenes del cadaver en la pantalla y le hizo preguntas sobre los golpes, demostrando que sí existió una hemorragia producto de la violencia recibida.

Por su parte Velich responsió: "Usted interpretó mal. Fernando se pudo haber golpeado la nuca contra el cordón y no se vio en el video. Es una hipótesis que no se investigó". Luego de que volvieran a poner en duda la veracidad del testimonio y del accionar de la joven que le realizó RCP a Fernando, la declaración finalizó y Burlando miró fijamente a JVelich y le dijo: "Vaya doctor, cuando quiera le explico algo de la ley de ética".

Declaración de Fenoglio

Desde las primeras palabras de Fenoglio, se observó que los testimonios apuntarían a presuntas inconsistencias en el trabajo del médico Diego Duarte, que practicó la autopsia de Fernando tras el crimen. "Analizamos la autopsia a pedido de la parte. Por lo que trabajamos la primera situación que nos tocó resolver, que es en los casos de traumatismo de cráneo, en accidentes o en estas circunstancias, la muerte es lo más raro que se produzca en el lugar del hecho" explicaron.

Con el fin de colaborar con la defensa y explicar lo que "realmente" sucede en el cuerpo humano, los peritos relataron cómo funciona el paro cardíaco y que vínculo tiene con la actividad cerebral: "Generalmente llegan al hospital. Por eso analizamos, porque se produjo en el lugar del hecho un paro cardíaco. Leyendo la autopsia nos encontramos con algunas cosas que no coincidían. El cráneo es una cavidad cerrada. Por más que el cerebro deje de funcionar, el corazón sigue funcionando porque no depende de la conducción cerebral. Lo único que puede pasar es cortada la conexión cerebral es que cambie la frecuencia cardíaca que baja, pero no se llega al paro".

La audiencia continuó en un modo muy técnico, en el cual seguían explicando las "rarezas" de la autopsia y lo poco que para ellos coincidió con la forma de acción del cuerpo humano. "Está es la base fundamental de los trasplantes. Las personas siguen viviendo porque el corazón late, pero no respiran. Llegan al hospital y son entubados, pero si corazón late a no todos se le produce el paro. Analizando la autopsia nos encontramos con que no nos coincidían algunas cosas. Por ejemplo, cuando leemos el informe se habla siempre de traumatismo de cráneo y cuando vemos el abdomen y el tórax también habían traumatismos".

Además, uno de los médicos reveló que "está informado en un cuadro que se denomina hemotórax. Pero no se informa el origen. Para que se dé, tiene que haber una lesión y no está en la autopsia ningún traumatismo torácico. Algunas cosas nos llamaron la atención. El médico dijo que las coronas estaban congestivas. No tienen vasos sanguíneos, pero no pueden estar congestivas. Es un detalle, pero eso nos invitó a ver más la autopsia".

Seguido de esto, el perito pidió permiso para leer una parte del párrafo del examen, que tiene que ver con "la apertura del cadáver y el avistamiento de órganos y lesiones". Fue ahí cuando dijo que lo que más le llamo la atención había sido una cuestión que para él era básica. "Parece que esa frase no estuviera escrita por un médico. Cualquier hemorragia que haya en el cráneo no se puede desplazar al cerebro", comentó.

En ese momento, Tomei presentó un Power Point en la pantalla de la sala, mediante la cual comenzaron a explicar como es el funcionamiento del cerebro humano. Mientras esto sucedía, los ocho acusados se mantenían en la misma postura que en los días anteriores. Mirando al frente y sin moverse. Si bien el resultado final de la autopsia es "hemorragia masiva intracraneal", el perito disparó que "el (por el médico Diego Duarte) se contradice según nuestro punto de vista con la descripción del cerebro. No coincide la conclusión con lo que observo en la autopsia".

Luego de los detalles técnicos, y posterior a que se reproduzcan las fotos de como quedó el cuerpo y los órganos de Fernando, Améndola aparece en acción, interrumpió con fastidio y preguntó: "¿Por qué murió Fernando Báez Sosa?". Los peritos le respondieron que no lo sabían.

En ese entonces, luego de mostrar la foto de la cara de Fernando con la zapatilla de Thomsen marcada en la cara, la comparó con un sello y resolvió que para él su golpe fue de "intesidad leve", motivo por el cual quedo dibujada.