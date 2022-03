"No nací mujer para que me violen": los familiares de la joven abusada en Lanús reclamaron por justicia

En medio de mucha angustia y dolor, el domingo por la tarde se llevó adelante la marcha pacifica en reclamo de justicia por Nicole K., la adolescente de 17 años de Lanús que denunció haber sido violada en medio de una fiesta por el “Último Primer Día” (UPD). Según denunció, un ex compañero de clase ingresó a la fuerza mientras se encontraba en el baño, la obligó a "practicarle sexo oral", la desvistió y luego abusó sexualmente de ella.

Telma, la madre de la víctima.

La convocatoria se realizó a partir de las 16 horas en la Plaza Villa Obrera, entre Villa Luján y Eva Perón, y de la misma participaron familiares y amigos de la víctima. “Mi nena se quiere morir. Yo no quiero agresiones, solo quiero Justicia por mi hija y que hagan algo con este chico, que se cree impune, impune todo. Mi hija está destrozada, destrozada”, sostuvo Telma, la mamá de la víctima, mientras sostenía un cartel que rezaba: "¡Basta de impunidad!".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La movilización se llevó a cabo de manera tranquila, luego de que Osvaldo M. -padre del acusado y subcomisario en la Comisaría 10A de la Ciudad de Buenos Aires- fuera denunciado por agredir verbal y físicamente a la hermana y a la madrastra de Nicole.K. “No sabemos hasta dónde más va a llegar este hombre. Estamos asustados. Todos tuvimos que pedir un botón antipánico", manifestó Telma, visiblemente conmovida por la situación que les toca vivir.

Y sumó: "Tenemos que estar encerrados en casa cuando este señor, corrupto, anda por todos lados con su hijo como si nada hubiera pasado. Anoche le pegó a mi hija de 20 y a mi pareja también. Le pegó un piedrazo”. Resulta que el sábado por la noche, Telma R, su pareja, Cecilia G., y su hija, Martina K., quien además es hermana de Nicole, decidieron recorrer el barrio el sábado por la noche para difundir la movilización.

Sin embargo, la noche se tornó violenta cuando el padre del imputado por "abuso sexual", Osvaldo M., las vio y las atacó. El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22.30, mientras las tres mujeres estaban pegando folletos con los datos de la marcha. Su pareja e hija decidieron hacer lo propio a lo ancho del barrio y así fue como ambas siguieron su camino por la calle Deheza ante la altura de la casa del subcomisario.

Si bien estaban caminando por la vereda de enfrente, esto no evitó que Osvaldo M. las viera, saliera en paños menores y comenzara a agredirlas. De acuerdo con la denuncia hecha en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Remedios de Escalada, Martina se encontraba de espaldas a la casa del acusado por violación cuando, sin previo aviso, fue atacada por el agente de la fuerza policial de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El escrito al que accedió BigBang detallaba que Osvaldo "se hallaba con el torso desnudo, un short de color rojo y se abalanzó sobre Martina, la tomó de ambos brazos en forma violenta y le gritó: ´Te voy a matar, hija de p...., rajá de acá, te voy a matar, hija de p...´ (sic), mientras la zamarreaba". La secuencia fue vista por Cecilia, quien estaba pegando folletos a pocos metros y rápidamente acudió en su ayuda.

La situación fue escalando en violencia a tal punto que Osvaldo en su afán de quitársela de encima, le arrojó una piedra a Cecilia, la cual impactó en una de sus piernas. "Martina logró zafar de su agresor y comenzaron a salir varios vecinos que comenzaron a gritarle que dejara de cubrir a su hijo. Pero Osvaldo le respondió a todos con insultos y amenazas hasta que su pareja, Nancy S., lo ingresa a la finca", reza la denuncia hecha en la Comisaría de la Mujer.

Los familiares de las víctimas le remarcaron a este sitio que el padre del acusado por violación "las agarró y las zamarreó" hasta que comenzaron a aparecer testigos en el lugar. A raíz de la denuncia, la jueza Silvina Valeria Cerra, titular del juzgado de Familia N°5 del Dpto.. Judicial de Avellaneda dispuso medidas de urgencia en resguardo y contención de las víctimas y extendió una medida perimetral para toda la familia de la adolescente.

Durante la marcha, Telma manifestó su temor por los ataques del agente de seguridad porteño y resaltó que tienen mucho miedo de lo que le pueda llegar a pasar a su nieta de tan solo 3 años, la cual acude al jardín en el Instituto Cristo Rey de Lanús en el mismo turno mañana del imputado por abuso sexual. “Yo la mandé a festejar y la encontré violada. MI hija tuvo que pasar por un montón de cosas humillantes y ahora este hombres nos ataca”, reclamó Telma durante la marcha.

Rodeada de carteles que reclamaban por justicia y el cese de impunidad en la Comisaría 6ta Lanús, ubicada en Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires, Telma se mostró acompañada en todo momento por su pareja e hijas. "Nos tocan a una, nos tocan a todas"; "Basta, justicia por Nicole"; "Todas somos Nicky"; "No nací mujer para que me violen" y el tradicional "no es ¡NO!" fueron los mensajes que adornaron la plaza ubicada en Lanús Este. Con respecto a la situación de Osvaldo M., desde el Ministerio de Seguridad porteño le advirtieron a este portal que se le inició un sumario administrativo y de comprobarse el ataque, será pasado a disponibilidad y exonerado de la Fuerza.