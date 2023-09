No pagó el alquiler, el dueño le pegó un culatazo y perdió la visión: "Me explotó el ojo"

"Jamás pensé que me iba a atacar. Me explotó el ojo". El que habla es Federico Zárate, quien fue brutalmente atacado por el dueño de la casa que alquila en la ciudad cordobesa de La Falda. ¿La razón de semejante acto de violencia? El joven de 27 años se había atrasado dos semanas con el pago del alquiler y Enrique Herrero, el propietario del lugar no se lo perdonó: le apuntó con un arma y le dio un culatazo que lo llevó a perder un ojo. “Me quería matar”, aseguró la víctima.

Todo ocurrió el 21 de julio pasado, pero la historia de Zárate cobró gran fuerza en las últimas horas debido a la entrevista que le brindó al canal local El Doce. El hombre relató que aquel día, alrededor de la siete de la mañana, cuando recién comenzaba a levantarse, Herrero comenzó a golpear con furia a la puerta. “Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique (el dueño del departamento donde alquilaba) junto a Luciana, su pareja", contó.

Según detalló, Herrero abrió la puerta con una copia de la llave, la mujer que lo acompañaba agarró del hombro a la víctima y el dueño del departamento, casi de inmediato, le posó una pistola en su cabeza. "Me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, agregó Zárate, quien explicó que venía discutiendo con el comerciante porque se había "atrasado un par de semanas con el pago".

En su descargo, el joven de 27 años remarcó que Herrero lo apuntó con el arma, le gritaba y le pegaba en el pecho "buscando una reacción”. "Pero jamás pensé que me iba a atacar así. Entró sacado al departamento, me quería matar", dijo y aseguró que su primera reacción fue irse a su pieza en búsqueda de su celular para grabar la discusión y las amenazas que recibía, lo que -remarcó- hizo enfurecer aún más al dueño de la vivienda-

Al ver esto, Herrero lo golpeó en su ojo derecho con el arma y le quitó el teléfono. “Ahí me apuntó y luego me amenazó con que si no me iba, era capaz de matarme. Acto seguido, me dio un culatazo en el ojo y me sacó el celular. Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar. Me operaron, pero desde un primer momento me dijeron que la vista de ese ojo la iba a perder. Y la perdí, ese ojo no sirve más”, afirmó.

De acuerdo a sus dichos, el propietario y su pareja huyeron del lugar tras el ataque y la víctima fue trasladada hacia el Hospital Córdoba donde le realizaron una cirugía. “El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas y tuvieron que darle 26 puntos de sutura para poder reestructurarle el ojo. Desde el momento que llegamos, la doctora dijo que había perdido la visión”, detalló Marcelo, padre de Federico.

Al final de la nota, Zárate precisó que tenía contrato temporal con una duración de seis meses y transitaba el cuarto mes de alquiler. Además, manifestó que realizó la denuncia y que se hizo un allanamiento en la casa del propietario, donde encontraron armas de fuego. Sin embargo, Herrero no fue detenido y tanto él como su pareja permanecen prófugos de la Justicia.