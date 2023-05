“No pude cuidarlo": disfrazaba a los nenes de "sapos" y los abusaba en "una habitación secreta" de un jardín

Todo comenzó con el testimonio de una nena de 4 años, quien le contó a su mamá sobre la existencia de una “habitación secreta” en el Jardín 907 de la localidad de San Antonio de Padua. Allí, según el relato de la menor, la docente de Educación Física cometía abusos junto a un hombre, aparentemente ajeno al jardín. En total, existen -por ahora- más de 15 denuncias distintas cometidas por la docente y este misterioso hombre contra los nenes por "abuso sexual".

Según lo que pudo expresar la pequeña que denunció, la docente los disfrazaba con trajes de sapo y, entre juegos y canciones, cometía los abusos. “Los llevaba a otro lugar al fondo, dándoles golosinas, para manosearlos”, denunció una madre. Este miércoles, padres y madres se autoconvocaron en la puerta del establecimiento para exigir justicia y respuestas por los abusos cometidos contra al menos 15 menores.

“Tengo una impotencia terrible”, dijo entre lágrimas la madre de uno de los menores abusados en diálogo con TN, durante una manifestación que realizaron este martes frente al Jardín 907. Y agregó: “No pude cuidarlo de los monstruos que había acá”. “Desde comienzos de mayo una nena se animó hablar sobre cómo el sapo le hacía cosas. Esa niña valiente, sin saberlo, está salvando a muchos más con sólo 4 años”, afirmó otra mamá, durante la protesta. Tal y como señaló la nena, dentro de la habitación que denunció, los efectivos policiales hallaron los disfraces, lo que provocó la furia de los padres y madres de los menores, que previamente estaban armando barricadas en la puerta del jardín.

Janina, una de las madres de otra de las nenas que habría sido abusada por la docente, dijo a Canal Nueve: “El martes a la tarde mi nena empezó a contar cosas que me llamaron la atención y yo fui grabando esas cosas porque me pareció raro. Ella me hablaba de que iba para el fondo del lado izquierdo, que la llevaban para allá y el miércoles noté algo que me llamó mucho más la atención, le pregunté y ella me empezó a contar todo, que la habían tocado”. Según Janina, su hija le hablaba de su maestra y de otra persona más, como las responsables del abuso. Entre ellas, un hombre, pero en la institución no trabajan hombres, explicaron las madres de las víctimas.

No pasó mucho tiempo de que se destapó, en el Jardín de Infantes Nucleado C Nro 9 del barrio porteño de Palermo, otro caso de abuso sexual, donde también las docentes tenían el mismo modus operandi para abusar de los menores, que iban desde bailes, canciones hasta golosinas.

La causa está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFJI) número 7 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Matías Javier Rapazzo. En cuanto a las personas acusadas de los abusos, aún no se informaron las detenciones. de hecho, los padres sostienen que continúan dando clases en otros jardines.