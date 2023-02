"No pudieron no haber visto nada": los fiscales celebraron el fallo e irán contra Guarino y Colazo

Juan Manuel Dávila y Gustavo García, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el caso que condenó en primera instancia a los ocho rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gessell, celebraron que el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores condenara a los acusados, aunque criticaron la pena menor que recibieron tres de ellos.

"Nosotros estamos convencidos de que las tres personas hablaron en carácter de coautores y no con una participación secundaria, conforme lo evaluó el Tribunal", aseguró el fiscal Juan Manuel Dávila, quien destacó que tienen siete días para apelar y que aún deben "leer los fundamentos para emitir una opinión al respecto".

Esto fue respaldado por su colega Gustavo García., quien también afirmó que "en principio" no comparten "la participación secundaria", antes de también confirmar que seguro apelarán, luego de ver cómo lo analizó el Tribunal.

"Para nosotros es un fallo donde hay ocho condenas, cinco perpetuas y tres de 15 años, no es una pena leve. Nosotros tenemos que analizar los fundamentos de la sentencia. Obviamente no estamos de acuerdo con la participación secundaria, porque no es lo que nosotros pedimos, pero muchas veces hay que leer el veredicto para ver los fundamentos. Muchas veces convencen", reconoció García.

"Desde la Fiscalía estamos muy conformes, desde el punto de vista que el Tribunal dio por acreditados los agravantes", detalló por su parte Dávila sobre la alevosía y el concurso premeditado reconocidos por la Justicia. "Lo único que no compartimos, pero no obstante tendremos que analizar en los fundamentos, es la participación que el Tribunal les endilga a las otras personas", agregó.

Sobre la estadía de los condenados en la prisión, Dávila descartó que desde su lugar busquen evitar que pasen su pena en conjunto. "Si están los ocho juntos o no es algo que al MPF no le interesa. Ya de por sí van a estar privados de la libertad, conformes a primera instancia, cinco de ellos en prisión perpetua. No hay por qué hacer que estén dos por un lado; agravar esas condiciones de detención", señaló.

"Acá hay muchas familias que se han arruinado. Adentro empezaron los padres con un llanto, que es una cuestión lógica. Había una persona que falleció y muchas otras vidas que han cambiado para siempre. Es una cuestión natural y lógica. Empezaron los padres llorando y continuaron los hijos. Es algo normal", explicó Dávila sobre las escenas que se vieron en la sala de Dolores.

Respecto al falso testimonio con el cual se avanzará contra Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, Dávila celebró que se hayan puesto a disposición de demostrar esto "la causa y los videos".

"Nosotros entendimos que las personas, de acuerdo al lugar donde se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto, como ellos manifestaron, qué es lo que ocurrió. Es por ese motivo que solicitamos el falso testimonio, y es lo que hizo lugar el Tribunal", confirmó el fiscal. "No quiero emitir una opinión porque no hemos leído los fundamentos", volvió a añadir Dávila.