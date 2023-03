"No puede haber otro desaparecido en democracia”: la hermana de Lucas Escalante exige la aparición de su hermano

El último nueve de diciembre. Lucas Escalante, de 26 años, y Lautaro Morello, de 18, salieron a celebrar el triunfo de Argentina frente a Países Bajos en la competición de Qatar 2022. Desde ese entonces, nunca más se los vio con vida. Días después de la desaparición de los jóvenes de Florencio Varela, se encontró prendido fuego el auto en el que se transportaban y el cadáver calcinado del menor.

Si bien la búsqueda del cuerpo de Lucas continúa, Lorena, su hermana, reveló que hubo cambios en la causa que atrasaron y demoraron la investigación. “La causa pasó a la policía Federal y cambió un fiscal. Es como empezar la investigación de cero”. Además, la familiar de la víctima le pidió ayuda al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y al Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

Por el asesinato y la desaparición de las víctimas, hay dos detenidos. Los mismos cayeron luego de que se encontraran unos mensajes en el celular de Lucas, en los cuales él contaba que se iba a encontrar con alguien que le regalara bidones de nafta para su auto. Luego, gracias a la filmación obtenida por una cámara de seguridad se observó a los imputados en una estación de servicio de la zona.

Si bien los acusados identificados como Cristian y Maximiliano Centurion continúan detenidos desde ese entonces, familiares y testigos alarman que dentro de la cárcel obtienen privilegios ya que son hijo y sobrino de Francisco Centurion, Comisario Mayor. De hecho, se comprobó que el agente tenía un patrullero de la policía federal exclusivo para él.

Entrevista a Lorena Escalante, hermana del joven que continúa desaparecido

-¿Cómo está actualmente la causa?

Actualmente la causa pasó a Policía Federal y también hubo cambio de fiscal, es como iniciar la investigación desde cero, lo cual demora mucho tiempo ponerse al día con todo. Por el momento sabemos que están trabajando pero seguimos sin noticias ni pistas de Lucas.

-¿Qué respuesta te dan desde la justicia? ¿Te dicen que continúan con la investigación y de qué manera lo hacen?

Ellos nos dicen que estás trabajando, que están haciendo todo lo posible en cuanto a la investigación por el homicidio de Lautaro, lo cual si de ahí surge una nueva pista se van a tener en cuenta para la búsqueda de Lucas ,ya que no hay un un ente específico para la búsqueda de paradero donde podríamos recurrir. Confiamos en que se van a hacer las cosas bien y vamos a tener respuestas y noticias del paradero de mi hermano.

-¿Creés que los acusados tienen privilegios en donde están detenidos?

Si, ya que se encuentran en una penitenciaría de Florencio Varela, en la capilla a un par de metros de su domicilio y en donde fueron vistos por última vez Lucas y Lautaro. Como también hay que tener en cuenta que el padre y tío de los imputados pertenece a esta jurisdicción, y al ser Policía Bonaerense, no me sorprendería que tenga contacto con esa penitenciaría. Que a su vez, por comentarios que nos llegan, reciben visitas diarias, se encuentran en pabellones que los llaman “los hermanitos” y el otro con los ex policías .De ser así, sí estarían contando con privilegios que los otros reclusos no tendrían.

-¿Tras descubrimiento del cuerpo de Lautaro, la causa continuó de la misma forma o se modificó?

Tuvo que modificarse , ya que la causa pasó a ser homicidio por ensañamiento y alevosía de Lautaro Morello y búsqueda de paradero de Lucas Escalante . Lo cual se ocupa la parte de homicidios , y se pudo pedir la detención de los dos imputados.

Particularmente como familia , también nos cambió la vida, porque buscábamos a los dos sanos y salvos, con las esperanzas de que así sea . Que Lautaro aparezca de esa manera hizo que se nos viniera el mundo abajo y entras en desesperación por que mi hermano no aparece , sentís que seguís en el mismo día todos los días.

-¿Cómo fue la reunión con Aníbal Fernández? ¿Obtuvieron alguna respuesta/ayuda?

Nos brindó su apoyo, que en lo que necesitemos podíamos recurrir a él , específicamente a través de esa reunión pudimos obtener el aumento de la recompensa que habíamos solicitado hace más de 15 días y no teníamos respuestas. Esperamos que así sea porque sentimos que nos estamos quedando sin recursos a donde recurrir.

-¿Hay algo que te gustaría pedir?

Lo que me gustaría agregar es que no vamos a parar de buscar y luchar por la aparición de Lucas y obtener justicia por Lautaro. Confiamos en que vamos a tener respuestas, no nos queda otra más que confiar en quienes investigan así Lucas puede volver con su familia como sea. Pedimos por favor a la gente que nos ayuden a difundir, que nos acompañen en cada marcha, que no sea un caso más.

No puede haber otro desaparecido y un homicidio en democracia en manos nuevamente de la Policía bonaerense. Pedimos por favor que Berni o kicillof nos atiendan. Pedimos a todo aquel que vio algo o sabe de alguien que sabe lo qué pasó ese 9 de diciembre o durante todo este tiempo que no tenga miedo en comunicarse con nosotros o al 134 que es de manera anónima, o testificando que también se puede preservar su identidad. Somos dos familias desesperadas por tener respuestas y encontrar a Lucas.