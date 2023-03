"No quería aparecer con un tiro en la cabeza": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a Montiel

Una denuncia que pasó hace cuatro años. Una víctima que no se animaba a hablar. Un denunciado que resultó ser una estrella mundial y nadie sabía lo que se escondía detrás de él. La Selección Argentina, que vive uno de los mejores momentos de su vida y que de repente, las malas noticias lo rodearon.

El miércoles por la tarde se destapó una bomba que nadie lo esperaba: Gonzalo Montiel fue denunciado el 10 de enero del 2019 por abuso sexual. Su causa fue archivada el 2 de diciembre del 2022 mientras se disputaba el Mundial en Qatar, que luego tuvo a la albiceleste como campeona de la competencia. En este contexto, BigBang tuvo acceso a cuatro audios de la víctima en el cual detalla el presunto abuso sexual con acceso carnal que sufrió e involucra al ex River. “Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde, me dijeron que me violaron, no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decían", afirma, angustiada y con la voz quebrada.

Y continúa: "O sea lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios, que Montiel no había tenido la culpa, que fue el vecino, me lavaron la cabeza para encubrirlo, y estuve meses tratando de convencerme de que él no había sido, y no me puedo olvidar de su cara, de su cara de violador. Porque no sé si fue él o si fueron 20 los que me violaron. Y como puede ser que nadie tenga la culpa de todo. Estuvieron semanas llamándome, amanezandome, tenía autos en la puerta de mi casa, tenía miedo de que me peguen un tiro porque esta gente siempre sale bien parada”.

De acuerdo con la víctima, el lateral derecho del seleccionado argentino le dijo que ella "había estado con alguien" aquel día. "Gonzalo todo el tiempo me dijo que yo había estado con alguien. nunca me habló de violación y después me escribió la mamá y me dijo que la habían violado. Ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo. Me dejaron en la calle, en la puerta de su casa y me mandaron en un auto que desconozco y me despierto al otro día con no sé qué. Yo nunca en la vida tomé alcohol de esa forma. ¡Nunca en al vida! y yo recuerdo que no había tomado. ¡Es mentira todo eso! Me habían amenazado, me habían llamado por teléfono porque no son tan pelotudos de amenazarme por escrito o por mensaje de audio", sumó.

La joven, visiblemente afectada por lo que tuvo que pasar, contó que se despertó a las seis de la tarde y advirtió: "Me dijeron que me violaron, no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decían, o sea lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios, que Montiel no había tenido la culpa, que fue el vecino, me lavaron la cabeza para encubrirlo, y estuve meses tratando de convencerme de que él no había sido, y no me puedo olvidar de su cara, de su cara de violador. Porque no sé si fue el o si fueron 20 los que me violaron. Y como puede ser que nadie tenga la culpa de todo".

En los audios, la víctima sostiene que desde el entorno del futbolista del Sevilla "estuvieron semanas llamándome, amanezándome, tenía autos en la puerta de mi casa, tenía miedo de que me peguen un tiro porque esta gente siempre sale bien parada”.“Tengo llamados. Llamados de la madre, llamados anónimos, de personas, de hombres, diciéndome que si le cagaba la carrera a este hijo de puta yo iba aparecer muerta, que quieren que diga. Cuando salí de la comisaría me siguieron dos autos a mi amiga y a mí. Me llamaron y me dijeron ‘llegas a ratificar la denuncia o volvés a hablar o lo nombres a él y te juro que apareces con una bala en la cabeza’”, declaró.

En ese sentido, remarcó que todo el entorno del jugador "quería convencerla" de que no hable. “Todo su entorno, que eran todas sus amigas del barrio, toda gente que vive para él, que vive de él y que vive de su plata, querían convencerme de que yo no hable, de que no diga nada y por eso me tuve que callar tantos años, porque no quería aparecer en la puerta de mi casa con un tiro en la cabeza por un hijo de puta que solamente su familia no quiere que pierda la carrera para vivir de él, mientras yo seguía por la vida con una marca de que me violaron entre no sé cuántas personas. Yo no quiero vivir más así”, concluyó.

La causa podría tomar valor nuevamente, debido a que la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, posee herramientas que pueden agravar incluso esta situación, que son amenazas, mensajes, llamadas y testigos de lo vivido. "Hoy recibí el llamado de la Fiscalía Interviniente en la causa contra Montiel. Mañana vamos a ir a ratificar la denuncia con la víctima, nos vamos a presentar como particular damnificadas, vamos a actuar en todo el expediente y vamos a ampliar la dneuncia con un nuevo delito que son las amenazas que hicieron que la víctima tuviera que esperar tanto tiempo para denunciar. Como la causa Thiago Almada, esto está en trámite", advirtió la letrada en diálogo con este portal.

La fiscalía centralizada 3 en La Matanza es la que lleva a cabo la causa y donde buscarían ampliarla con amenazas comprobadas, lo que certificaría que Gonzalo Montiel habría actuado en esta violación en patota. "No mentimos. Lo que sí, vamos a recordarle al fiscal que es bueno que el Ministerio Público se pregunte porqué una víctima no va a ratificar la denuncia. El cuidado de cada una de las denunciantes también es responsabilidad de la Justicia", sentenció Hermida Leyenda.