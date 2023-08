"No salimos de casa por los balazos": murió la joven de 17 años que recibió un disparo en la cabeza

La ciudad de Rosario se transformó nuevamente en el escenario del horror luego de que se diera a conocer la muerte de la joven de 17 de años que en la madrugada del martes recibió un disparo en la cabeza. La adolescente había sido herida de gravedad tras ser atacada a balazos cuando se desplazaba a bordo de un auto por la ciudad santafesina. Como consecuencia, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde finalmente falleció.

Todo ocurrió durante la madrugada del martes, alrededor de las 5.30. En ese momento, Lourdes Martina G. se desplazaba junto a otras dos personas -una de ellas su hermana- a bordo de un Renault 11 color rojo, y al llegar a las inmediaciones de las calles Riobamba y Pedro Lino Funes, desconocidos le dispararon desde un complejo de viviendas.

Su hermana señaló que había ido con la víctima hasta el kiosco “El Santi” -ubicado en Pedro Lino Funes al 2200- y cuando regresaban en el auto de su amigo, escucharon los tiros al llegar a Pedro Lino Funes y Cerrito. Al girar, Lourdes se encontraba desvanecida y "tenía sangre en la cabeza". De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima recibió el impacto de bala en la zona del cráneo y fue trasladada en el mismo vehículo, primero al Policlínico San Martín.

Luego fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez debido a la gravedad de su condición. Allí, los médicos confirmaron que la Lourdes presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la cabeza y decidieron internarla en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció en estado grave y con pronóstico reservado hasta que finalmente falleció durante la tarde del mismo martes.

De acuerdo con el subdirector del HECA, Germán Camiletti, la víctima llegó al nosocomio desde el Policlínico San Martín a las 4.30. "Ingresó a quirófano con una herida en el cráneo". había detallado. Un vecino de la zona dialogó con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Escuchamos tiros a la madrugada. Recién nos enteremos qué pasó. No salimos de casa por los balazos. Hace mucho no se escuchaba tanto, no había tantos problemas”.

De la escena de la balacera los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), secuestraron 12 vainas servidas, calibre .380 y otras dos calibre 9 milímetros. El caso es investigado por la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Marisol Fabbro, quien ordenó una serie de medidas como el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar al o los agresores.