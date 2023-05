"No sé qué hacer de esta vida sin sentido”: el dramático posteo de la mamá de Fernando a 4 meses de la condena a los rugbiers

El 6 de febrero de este año, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia decidieron condenar a Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) a 15 años de de prisión como partícipes secundarios del homicidio de Fernando Báez Sosa, mientras que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías y Luciano Benicelli (23 y 21, respectivamente) y Ciro Pertossi (22) recibieron la pena de prisión perpetua por la coautoría del asesinato cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche "Le Brique" de Villa Gesell. Pero a casi 4 meses de la sentencia, Graciela, la mamá de Fernando, acudió a las redes sociales para publicar un sentido mensaje para su hijo.

La mujer lo hizo este domingo, pocos días después de que trascendiera que la historia clínica del hospital de Villa Gesell al que Fernando fue llevado tras ser atacado por los ocho condenados por su crimen señalara que ingresó con vida al lugar y registró actividad cardíaca hasta las 5.55, pese a que la sentencia del juicio por el caso estableció que la muerte se produjo más de una hora antes y donde lo habían agredido, por lo que la defensa insistirá en pedir la nulidad del fallo.

En este marco, Graciela acudió a su cuenta de Instagram, publicó una foto de Fernando y acompañó la postal con un desgarrador mensaje que no pasó desapercibido. “Cuánta tristeza tengo en mi corazón. Es muy difícil sin tu compañía. Te extraño tanto mi amor que no sé qué hacer de esta vida sin sentido”, escribió y en los comentarios, agregó: “Muchas veces miro sus videos para escuchar su voz, y se me caen lentamente mis lágrimas y me pregunto por qué nos pasó esto”.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia la familia, sobre todo luego de que el informe médico elaborado en el Hospital Municipal Arturo Illia gesellino precisara que Fernando llegó al lugar "en estado inconsciente" a las 5.15, trasladado por una ambulancia, que sufría un "paro cardíaco" y que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y de desfibrilación, "sin respuesta", hasta que se constató su muerte a las 6.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que este reporte no formó parte del material analizado en el juicio realizado el último verano en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, pero fue incorporado digitalmente al expediente el mismo día de inicio del debate, y este lunes trascendió su contenido a partir de una publicación de elDiarioAR.

La información aportada por la historia clínica será uno de los elementos utilizados por la defensa de los condenados, a cargo del abogado Hugo Tomei, para insistir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense en el pedido de "nulidad absoluta del veredicto y la sentencia" que el último 6 de febrero condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel a los otros tres.

Fuentes cercanas a la defensa indicaron que la historia clínica "contradice" a la sentencia y demuestra que "Báez Sosa murió en el hospital y la investigación estuvo mal dirigida desde el inicio". En sus 14 carillas, el informe médico incluyó cuatro registros de electrocardiogramas y en tres de ellos -a las 5.27, 5.45 y 5.55- se advirtió actividad cardíaca hasta que a las 6 constató su fallecimiento la médica Silvia Romero.

La hora del fallecimiento coincidió con la indicada por el juez de Garantías David Mancinelli, quien al elevar a juicio la causa el 4 de febrero de 2021 precisó que "siendo las 6 horas, se certificó su lamentable fallecimiento por parte del personal del nosocomio local". Para Tomei, estos elementos contradicen el testimonio brindado en la sexta jornada del juicio por la médica ambulancista Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Báez Sosa.

Esta testigo declaró que la víctima "no tenía signos vitales" cuando llegaron al lugar del ataque cerca de las 5.05, y que tenía "pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso". La médica sostuvo ante los jueces que el joven "no tenía posibilidad de sobrevida" con esas lesiones sufridas y detalló que tras encontrarlo tirado frente al boliche "Le Brique", lo trasladaron al hospital con asistencia de oxígeno, mientras le practicaban masaje cardíaco.

Tras la difusión pública de la historia clínica, el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, aseguró que el joven "fue asesinado en el lugar" y que el personal médico constató que "no tenía signos vitales". En la misma línea, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal aseguraron que "no cambia en nada la historia" y recordaron que ese reporte clínico no fue incorporado al juicio por pedido de Tomei.