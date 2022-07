No se suicidó, la asfixiaron: la autopsia de la joven que apareció muerta en la cárcel de Laprida

A pesar de la renuencia del fiscal a cargo para realizar la re autopsia del cuerpo de Daiana Soledad Abregú, la joven de 26 años que murió en la madrugada del 5 de junio en la comisaría Laprida, los resultados preliminares del estudio arrojaron conclusiones que podrían cambiar en los próximos días la carátula de la causa.

Hasta el día de hoy, el dudoso deceso de Daiana estaba siendo investigado como "Averiguación Causal de Muerte", pero tras los resultados a los que pudo acceder BigBang todo indicaría un giro en la causa. “Cada vez toma más fuerza que fue un homicidio”, explica el abogado defensor de la familia de la víctima, Sergio Roldán.

La nueva carátula, que deberá ser avalada por el Ministerio Público Fiscal, “Homicidio agravado por ser funcionarios policiales con alevosía y saña”, podría alcanzar penas de prisión perpetua para los cinco policías afectados. “Si la semana entrante o después de la feria el fiscal no pide la detención de los cinco oficiales, la vamos a pedir nosotros”, agregó Roldán en diálogo con nuestro portal.

La conclusiones de la re autopsia

El pedido de hacer un nuevo estudio del cadáver surgió por un reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y un pedido de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos, a cargo del Doctor Gustavo Capelli. Aunque al principio el fiscal Juan Ignacio Calonje se negó a ordenarla, la presión de los organismos nombrados terminó de convencerlo.

De esta manera, el pasado miércoles 13 de julio se llevó a cabo dicho estudio y los resultados preliminares ya salieron a la luz. Según las consideraciones médico legales, “se constató hallazgos compatibles con un Síndrome general asfíctico, demostrado por pulmones con equimosis subpleurales, edema hemorrágico pulmonar y congestión visceral generalizada”.

Además, tras analizar el cuello para determinar si hubo o no un ahorcamiento, el estudio explica que “no se observó surco de ahorcadura”. Y agrega: “A la apertura del mismo no se constató lesiones en partes blandas en los músculos del cuello, paquetes vásculo nervioso bilaterales y plano prevertebral y vertebral”. Asimismo, tras examinar la vía aérea superior, el plano óseo cartilaginoso no se constató alteraciones en laringe, hueso hioides indemne”.

En otras palabras, el estudio explica que “Por lo expuesto se concluye que la muerte de quien en vida fuera Daiana Soledad Abregú de 26 años de edad se produce en consecuencia de un edema hemorrágico pulmonar a partir de un un Síndrome general asfíctico quedando las demás consideraciones ad referéndum de las pericias solicitadas”.

Cambio de carátula y detención de los efectivos policiales

Además del cambio de carátula, el letrado de los familiares de Daiana, en diálogo con BigBang, asegura que exigirá la detención de los cinco policías que estuvieron a cargo de la víctima en la comisaría. “El fiscal se resistía un poco a ordenar la re autopsia, pero después de estos resultados cada vez toma más fuerza la hipótesis de muerte por asfixia, sumado a la falta de pruebas sobre la opresión en el cuello. Ahora hay que esperar y ver si nos acompaña el Juzgado de Garantías”, agregó.

A su vez, la nueva hipótesis que ya maneja el fiscal, concuerda con el audio de una chica de 11 años que trascendió días después de la muerte. Se trata de un mensaje de audio de WhatsApp que la joven le envió a una compañera de colegio. Sus dichos tomaron mayor relevancia por tratarse de la hija del doctor Omar Baquini, un empleado del hospital Pedro Sancholuz de Laprida, donde asistieron a la víctima tras su deceso.

"Papá trabaja en el hospital. Y lo que le informó el jefe es que Daiana no se ahorcó, no murió ahorcada, sino que la asfixiaron con una bolsa en la cabeza. Se dice que a la gente que está alterada o algo le ponen una bolsa en la cabeza para tranquilizarla y acá se pasaron de vuelta y la mataron".

Los policías involucrados

Mientras la oficial a cargo de Daiana en el momento de su muerte, Vanesa Núñez, fue removida de la fuerza, la cúpula policial de Laprida fue trasladada hacia Bahía Blanca. Ellos son el Comisario Cristian Barrios y el Comisario Inspector Marcelo Amaya. Además, Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón y Yasmin Larios son los otros cuatro efectivos separados de la fuerza. En los próximos días podrían terminar detenidos.