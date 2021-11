"No tengan hijos si no lo desean": el terrible posteo de la novia de la madre de Lucio antes del crimen

Lucio Dupuy, un niño de 5 años que vivía en Santa Rosa junto a su madre y su pareja, fue asesinado el viernes pasado por ambas, y según descubrieron los médicos que hicieron la autopsia en el cuerpo del pequeño, era víctima de violencia desde hacía ya tiempo.

Las mujeres quedaron detenidas, acusadas del delito de homicidio simple -agravado por el vínculo en el caso de Magdalena Espósito- por pedido de la fiscal Verónica Ferrero, a cargo del caso, que en las últimas horas formalizó el juez Néstor Ralli.

En este contexto, luego de que se conociera el asesinato, trascendieron unos cuantos mensajes que había escrito en sus redes sociales Abigail Paéz, pareja de la madre biológica del chico, en el que hablaba de la difícil relación que tenía con el pequeño.

“¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”, escribió en su Twitter, lugar donde además criticaba al padre del niño.

Esta cuenta está llena de mensajes sobre la vida cotidiana con su hijastro y el conflicto entre su novia y Christian Dupuy, el padre del chico, que reclamaba la tenencia desde hacía al menos un año. Es que el papá sospechaba que Lucio era víctima de violencia, y por eso quería llevárselo con él, algo que la Justicia no permitió.

Los últimos mensajes de Abigail estaban dirigidos a Christian. “Che, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tuits al papá de Lucio, jaja. Gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”, escribió.

“Nosotros pedíamos a gritos tenerlo, suplicamos, hasta pagamos dinero para poder verlo. Me cobraba 3 mil pesos para verlo por videollamada", contó a TN Ramón Dupuy, abuelo del menor. Los Dupuy pelearon en la Justicia por la tenencia de Lucio, pero todo se salió de control cuando Espósito insinuó que el pequeño había sido abusado sexualmente. “Ella llegó a insinuar que el nene había sido violado”, señaló el abuelo con bronca. “Nadie hizo nada, no puede ser que nadie haya visto algo”, se lamentó Ramón.

Sucede que Christian Dupuy y su familia aseguran que que entre 2019 y 2020, luego de que la relación con Magdalena Espósito llegara a su fin, la madre de Lucio dejó a su hijo a cargo de la familia Dupuy y no volvió a verlo hasta que inició la pandemia, cuando empezó a reclamar su tenencia y a imponer condiciones sobre quién podía ver y de qué forma al niño.

Conmocionado ante el terrible hecho, el padre del pequeño le escribió una carta pública en la que le pidió perdón por no haberlo ayudado: “Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”, escribió en las últimas horas Christian en la carta que publicó en su cuenta de Facebook. “¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”.

El asesinato ocurrió el viernes por la noche en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec 2385 de la ciudad de Santa Rosa. La actitud de la madre biológica y su novia no llamó la atención al principio, porque fueron ellas quienes llevaron al niño hasta una sede policial mientras ya estaba desvanecido. Dijeron que había sido víctima de un intento de robo, y aunque el personal intentó reanimarlo con RCP, como no había caso, lo trasladaron hasta el Hospital Evita de la zona, donde se confirmó la muerte.

Los médicos que lo examinaron constataron que tenía varios traumatismos y antiguas lastimaduras visibles, además de sangre en la boca y hematomas en varias partes del cuerpo. La autopsia confirmó luego que Lucio falleció por una hemorragia interna, ocasionada a raíz de múltiples agresiones y contusiones.