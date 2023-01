"No tengo nada que ver": desesperada búsqueda de una mujer fue a la casa de su novio y desapareció

La agenda policial está marcada por la intensa búsqueda de Maricel González, la mujer de 37 años que salió de su casa en la ciudad de La Plata para ir a encontrarse con su novio. Desde entonces, su paradero es un misterio: “Ella estaba en la casa de su novio, Jorge Luna, que vive en 206 y 518. Él dijo que cuando se fue a trabajar ese viernes a las 5 de la mañana ella estaba durmiendo y que cuando regresó por la tarde ya no estaba”.

De acuerdo a las imágenes tomadas por una cámara de seguridad ubicada en la zona de la terminal de micros de la ciudad de las diagonales, a Maricel “se la puede ver en buen estado, con una remera floreada, una pollera de jean y unas sandalias”. Sin embargo, para su familia -que por estas horas viven momentos de mucha angustia, desesperación e incertidumbre-, no es normal que la mujer de ausente sin avisar.

Incluso, advierten que no responde a los llamados ni a los mensajes. “No es normal que no se comunique y que tenga el celular apagado, en todo caso ha hecho llamados a la casa de sus padres desde teléfonos fijos”, destacaron. La última vez que fue vista, Maricel vestía una pollera color blanca, cabello a la altura de los hombros teñidos de color rubio, un piercing en el labio superior del lado izquierdo arriba de un lunar.

La mujer tiene varios tatuajes, y entre sus pertenencias tenía su DNI, su tarjeta SUBE y una tarjeta de débito. “Ella me contestaba normal. Ese viernes yo le mandé un mensaje como a las 18, le puse ‘qué haces’, después la llamaba y me entraba el contestador”, precisó Luna, su pareja, durante una entrevista con Arriba Argentinos (eltrece). Además, el hombre se mostró "preocupado" por la situación y dio detalles de la rutina que mantenía con la joven de 37 años.

Según sus dichos, Maricel solía quedarse en su casa de martes a viernes . Ella desapareció el último martes 17 de enero y, según resaltó, la mujer se fue de su casa cerca de las 13:00 y luego ya no pudo contactarse porque su teléfono permanece apagado. Sin embargo, esto no le resultó sospechoso hasta que el sábado el hijo de Maricel lo llamó para preguntarle por su mamá.

Luna también señaló que no notó "nada raro" con su pareja aquel día y contó que el pasado jueves habían decidido cenar juntos porque hacía un año que se conocían. “Comimos un asado y estuvo todo bien. Capaz ella tenía algún problema que nunca me dijo”, dijo y sumó que Maricel estaba preocupada “porque no conseguía trabajo”. “Había tirado currículums en geriátricos. Yo le dije ‘quedate tranquila que ya vas a conseguir para estar bien vos y tu hijo”, aclaró.

Si bien contó que era “algo normal” que discutieran, sostuvo que los enojos eran solo pasajeros. “Discutimos porque yo llegué tarde. Se enojó un ratito y después se le pasó”, insistió y reveló que nunca conoció a la familia de González. “Entiendo que la familia va a desconfiar de mí, pero te juro con una mano en el corazón que no tengo nada que ver”, explicó.

Por ahora -dijo Luna- una conocida se la cruzó a Maricel. De hecho, habló con ella y detalló que la víctima le preguntó qué micro iba hasta Plaza San Martín. “Por favor que aparezca para quedarme tranquilo, para que se quede tranquila la familia y no hablen cosas de las que no tengo nada que ver”, sostuvo y cerró: “Yo estoy re mal, nunca pensé que me iba a pasar esto, salir por todos los medios con cosas que no son”. Maricel González fue captada en Plaza Constitución el viernes 20 de enero a las 19.14 horas. En la filmación se puede observar a la mujer caminar con una mochila, pollera azul y una remera blanca de flores.