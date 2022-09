"No tengo problema de terminar en Ezeiza": los audios que condenaron a Farré, a 7 años del crimen

El pasado 21 de agosto se cumplieron siete años de uno de los femicidios mas aberrantes de la historia. Fernando Farré asesinó de 74 puñaladas a Claudia Scheafer, su esposa y con la cual tuvo tres hijos, en la casa que compartían dentro del country Martindale en Pilar.

Si bien parecía que la historia recién comenzaba, el femicidio de Scheafer fue en realidad el triste y aberrante desenlace de la tortura y la violencia que venía padeciendo la mujer, física y psicológicamente. Esto se pudo comprobar a través de la investigación policial que confirmó que el asesino era abusivamente celoso e intentaba tener el control de su vida, principalmente por temas económicos. De hecho, se filtraron muchos audios de ese mismo año en los cuales quedó demostrado el hostigamiento que ejercía el empresario sobre su mujer.

"Vos administrá tu caja de zapatos y bombachas que acá la plata la manejo yo. Esta casa que yo se la robé a mi familia, que no me lo perdonan, no te va a quedar a vos Claudia. Porque si eso ocurre yo no tengo problema de terminar en Ezeiza, podés mandarme ya a Ezeiza", expresaba Farré en una de las comunicaciones telefónicas con Claudia, haciendo referencia a que no temía terminar en el penal de Ezeiza por asesinarla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ese fue un dato clave para la investigación, ya que según las pericias judiciales, se pudo dictaminar que Farré tenía planeado el ataque y el asesinato de su esposa y que no fue un impulso violento, tal como relataba su abogado de ese entonces.

En el último año de su relación, la pareja intentó salvar su relación yendo a terapia para tratar los problemas entre ambos, pero esto no pudo ser resuelto debido a los maltratos que Fernando ejercía con Claudia. Es por eso, que en ese entonces, meses antes del asesinato, Claudia le pidió el divorcio y ejerció una denuncia por maltrato mientras que Farré recibía tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

"Nunca considerás nada. Yo siempre soy lo más bajo y lo peor de todo. Tu relato es consecuente con la realidad de todo esto. Me cuestionás constantemente todo. Me faltás el respeto constantemente adelante de los chicos, me basureás y distorsionás todas las realidades y me querés hacer ver como una mala persona. Te la pasás hablando mal adelante de los chicos de mi persona. Fernando eso es patético y desgastante. Es malo, es dañino, no tenés reparo", relataba Claudia en una de sus últimas comunicaciones telefónicas con Farré.

El femicidio

El 21 de agosto del 2015 el matrimonio acordó encontrarse en la casa que compartían en Pilar, con el fin de realizar un acuerdo para la división de bienes. Ese día Farré concurrió con su madre y su abogada Mariana Gallego, quien lo asistió durante el divorcio mientras que Claudia únicamente estuvo con su abogado.

Fernando Farré luego de la condena.

Ese día, en un momento determinado el empresario le pidió a los presentes de quedarse a solas con Claudia para tener una conversación privada, pero fue justo en ese momento cuando la siguió hasta el vestidor que tenían, y en el cuál estaba Schaefer retirando sus pertenencias, y la encerró. Cerca de las doce menos veinte del mediodía llamaron al 911 por los gritos que se escuchaban. Dentro de esa habitación Fernando asesinó a su ex pareja de 74 puñaladas con cuchillos de cocina hasta incluso llegar al punto de degollarla.

Si bien la madre de Fernando y ambos abogados lograron entrar a la habitación, no pudieron evitar el crimen. Claudia falleció antes de que llegara la ambulancia. Según la reconstrucción de los hechos, Fernando tomó dos armas blancas de la mesada de la cocina, las llevó hasta el vestidor en donde estaba su expareja y continuó golpeándola hasta el trágico desenlace final.

Sentencia a perpetua

En el año 2017 Fernando Farré fue declarado culpable por el femicidio de su ex pareja y en el año 2018 e l tribunal de casación de la provincia de Buenos aires confirmó la pena de prisión perpetua para él..

"Evidentemente la víctima es ella, nuestros hijos, los familiares de ella y mis familiares, la sociedad que se vio ofendida por esto y yo que soy el culpable, permítame decirlo, hasta me considero víctima yo de esta situación. A lo que voy. Una persona que mata todo lo que más quiere en su vida para quedarse preso delante de la sociedad por un acto irracional es víctima de su propio acto. Si yo hubiera estado sano eso no lo cometía, eso lo tengo claro", expresó Farre a pocas horas de su sentencia en la Justicia.

En ese entonces Fernando Farré, quien daba notas periodísticas a días de haber ingresado al penal, hizo mención sobre la pena de muerte y ratificó: "Yo no tengo problema, y se lo digo a usted y a la sociedad, yo me ofrezco a que mañana, y no se lo voy a decir al juez porque me pareció un exceso, mañana me cuelguen, me ahorquen en el obelisco o en el mástil de San Isidro o en silla eléctrica aunque en este país no hay pena de muerte, si esto sirve para que no haya ningún femicidio más".

No obstante a este penoso ofrecimiento del imputado, días más tarde tuvo un encuentro con dos medios gráficos, a quienes les avisó que tenía dos lapiceras guardadas. Al agarrar una de ellas reprodujo la siguiente frase: "La bic me la traje del juicio. Pero no se asusten no se las voy a clavar", concluyó Farré con una sonrisa.