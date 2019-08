No toleró que su ex lo dejara, la asesinó a machetazos y mató también a sus dos hijos

Raquel Pereira, una joven de 22 años que vivía con sus hijos de 8 y 3 años en Colonia Fortaleza, Misiones, fue asesinada este miércoles por su ex pareja, Silvio Mogarte, quien también mató a machetazos a los dos niños, y luego intentó quitarse la vida.

Según indicaron los investigadores, el hecho ocurrió a las 9 de la mañana, cuando el atacante se presentó en la casa de su ex. Aunque no hay detalles de cómo ocurrieron los hechos, sí se sabe que Mogarte degolló a los pequeños, y también a la joven.

Las tres víctimas fueron halladas sin vida en el patio de la precaria vivienda, y aunque el agresor intentó quitarse la vida con el mismo machete, luego huyó a pie hasta la casa de un vecino, quien dio aviso a la policía, debido a que el joven de 27 años estaba gravemente herido. Por eso, el atacante fue trasladado hacia la Comisaría Segunda de Colonia Paraíso, y ante los oficiales, declaró de manera informal que había matado a su ex mujer y que se quería morir.

Mogarte permanece internado en grave estado en el Samic Eldorado de San Pedro, donde debió ser intervenido quirúrgicamente, y ahora permanece estable aunque no fuera de peligro.

"A simple vista se podía ver lo ocurrido, a una distancia de unos 40 metros aproximadamente ya se podía ver los cuerpos tirados sobre el patio terrado de la casa", aseguró el comisario Juan Aurelio Fernández, de la Unidad Regional VIII de San Vicente, en comunicación con el programa radial Acá te lo Contamos.

Sobre este violento hecho, el policía sumó que los cuerpos de las víctimas tenían múltiples heridas, y que continúan en la Morgue Judicial a la espera de las correspondientes autopsias.

Según contaron los allegados de Pereira, la pareja salió durante tres meses, hasta que la joven decidió ponerle fin a la relación después de haber tenido varias discusiones con su novio. Como Mogarte no aceptó la separación, intentó retomar el vínculo en reiteradas ocasiones, pero ella no aceptó.

Debido a que él se había puesto tan insistente, la joven optó por dar aviso a la policía, y, a pesar de que no lo denunció, los oficiales le dijeron al agresor que no acercara a la vivienda de su ex, lo que habría provocado el posterior ataque.

Fuentes del caso revelaron que las víctimas vivían en condiciones precarias en una vivienda que había pertenecido a los abuelos de Pereira. Las pericias hechas en el lugar fueron supervisadas por el juez de Instrucción Gerardo Casco, quien dispuso la detención de Mogarte.