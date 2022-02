"No voy a caer preso por tu culpa": la amenaza de la Hiena Barrios a una mujer que lo denunció por violencia

El ex campeón mundial de boxeo Rodrigo “La Hiena” Barrios fue detenido en la madrugada de este viernes en su casa de la localidad bonaerense de Tigre acusado de haber amenazado con armas a una mujer en el marco de un hecho de violencia de género.

La detención fue concretada alrededor de las 2 de la madrugada luego de la denuncia de su pareja de 33 años y en un procedimiento donde se secuestró en el domicilio de la calle Galileo Galilei al 1000 del mencionado partido del norte del conurbano, dos plantas de marihuana, pero no el arma mencionada por la denunciante.

Así, la UFI de Violencia de Género de Tigre dispuso un allanamiento de urgencia en la casa, donde se encontraron las plantas. El arma, sin embargo, no fue hallada. De acuerdo a lo que publicó el sitio de noticias Infobae, la mujer conoció al ex boxeador mediante una red social; y tenían como plan pasar el día en la casa de Barrios. En pos de eso ella decidió ir con su hijo de 13 años quien sería luego el que llamó al 911.

Una vez dentro empezó una discusión entre ambos cuando la mujer divisó las mencionadas plantas de marihuana. El tono de la discusión empezó a subir al punto tal de que el ex boxeador habría sacado un arma de fuego que no fue encontrada cuando llegaron las autoridades. En esa discusión Barrios le habría dicho: “Yo no voy a caer preso otra vez por tu culpa”.

Ante esa situación de violencia, el hijo de la víctima llamó al 911 después de escuchar a su madre gritar: “Me vas a matar, me vas a matar”. Cuando la “Hiena” se percató del llamado a la policía se contactó con su hijo al que le ordenó que venga a buscar las platas de marihuana aunque los investigadores sospechan de que en realidad se habría llevado el arma en cuestión.

La víctima alertó a efectivos de la fuerza provincial. Cuando llegaron los patrulleros a su casa de la calle Galileo Galilei, la víctima aseguró que Barrios, el ex campeón mundial superpluma de la OMB que fue condenado por atropellar y matar a una embarazada en Mar del Plata once años atrás, la había amenazado de muerte con un arma de fuego.

El 25 de noviembre de 2014, Barrios fue detenido en Junín para cumplir su condena por atropellar y matar a Yamila González, la joven de 20 años que cursaba un embarazo de seis meses cuando la atropelló.

La detención fue ordenada por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 marplatense luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense impuso una pena de tres años y siete meses de prisión efectiva por “homicidio culposo”.