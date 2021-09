Novedades en la búsqueda de Guadalupe: la nueva testigo clave y los llamados que analiza la Justicia

La mamá de Guadalupe Lucero no tiene ganas de hablar con los medios de comunicación. Está desconsolada y es entendible: hace casi 3 meses que su hija de 5 años desapareció en la capital de la provincia de San Luis y no hay rastros concretos sobre su paradero. Si bien se hicieron distintos allanamientos y se siguen varias pistas, quizás lo que le falta a la investigación es un dato concreto sobre lo que pudo haberle sucedido a la pequeña.

José D'Antona, abogado de Yamila Cialone, la mamá de la niña, dialogó con BigBang y explicó que en los últimos días hubo novedades respecto a la declaración de una testigo que puede ser clave. Además, mencionó que se analizan algunas llamadas que la familia recibió y que podrían estar relacionadas con Guadalupe.

La menor de edad fue vista por última vez el pasado 14 de junio, cuando estaba en la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas festejando un cumpleaños. Según lo que se pudo reconstruir, la niña estaba jugando en la vereda, cuando alguien se la llevó, y uno de los chicos que estaba con ella entró a la casa a avisar.

De ahí la búsqueda no paró hasta el día de hoy, y aunque esa tarde y noche los vecinos ayudaron, nadie vio con quién se fue Guadalupe. Sólo uno de los chicos pudo declarar que se la llevó una chica joven vestida de negro, pero hasta ahora, la identidad de esa persona es desconocida.

Si bien al principio se barajaron, como suele suceder ante la desaparición de un niño, varias hipótesis referidas a un ajuste de cuentas o a problemas familiares, la realidad es que al día de hoy la fiscalía que lleva adelante el caso no sabe qué pudo haber sucedido.

"El fuero provincial sigue haciendo medidas que algunas las informa, y otras no. Como querella estamos permanentemente dando pistas y hacemos lo mismo con llamadas que se reciben y que uno tiene que estar filtrando, más lo que la Justicia hace por su cuenta. Lo que es cierto es que hay diferencias de criterio con la investigación", explicó el abogado, quien desde la Fundación María de Los Ángeles se puso a cargo de la querella.

El último rastro que se tiene de Guadalupe se descubrió hace muy poco, tras la insistencia de la madre y su abogado. Yamila quería que el adiestrador de perros Santiago Díaz, quien forma parte de la Brigada Internacional R.I.K-9, participará en el caso de su hija porque confiaba en su experiencia, y aunque al principio el pedido fue negado, finalmente se logró que Díaz estuviera y su intervención resultó más que importante.

Junto a su perra, el adiestrador fue hasta la casa donde vivía la niña, le hizo oler una de sus prendas, y desde ahí se fue hasta la casa de la tía, la llamada "zona cero", donde detectó la presencia de Guadalupe en la calle, lugar en el que estuvo jugando antes de que se la llevaran. Desde ahí siguió el camino hasta la Ruta 7, un dato que apareció por primera vez y que permite pensar que a la niña la trasladaron en auto desde ese punto.

Luego de esta pista, D' Antona explicó que surgió además en las últimas horas un nuevo dato que podría ser clave, y que tiene que ver con la declaración de una testigo. "Hubo una Cámara Gesell que se hizo respecto de una testigo con algún tipo de capacidad especial, que el juzgado primero no había querido hacer en orden a un informe que había emitido una psicóloga. Nos interiorizamos en el tema y pusimos especialistas nuestros de la Fundación María de los Ángeles y concretamente con un equipo que yo tengo en Buenos Aires sobre estos temas, se puso en contacto con la Secretaría de la Mujer de San Luis y se trabajó muy fuertemente. Se le volvió a decir al juez Ariel Parrillis que esta persona sí estaba en condiciones de dar Cámara Gesell, por lo cual se tomó declaración y ese es un dato importante del cual no me puedo explayar más", reveló.

Sobre todos los llamados y comunicaciones que la familia recibió desde la desaparición, el letrado informó que si bien algunos ya fueron descartados, hay otros en análisis. "De todos los llamados que hubo, algunos han sido descartados desde el comienzo, desde antes que llegáramos nosotros inclusive, otros de después también, y hay otros que están en plena investigación", dijo.

Además, en cuanto a los avances de la investigación, hace poco Yamila Cialone viajó hasta Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández, y también lo hizo con el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y la Ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, a quienes les habló de la desaparición de su hija y les pidió ayuda para encontrarla.

"Después de la visita de Yamila a Buenos Aires cambió la recompensa (para quienes aporten datos), que era de 2 millones y pasó a ser de 5 millones. También cambió que pude presentar una nota al Ministro de Justicia de la Nación, una en nombre de Yamila y otra por la Fundación, firmada por Susana Trimarco, para que sin invadir un poder en otro y sin violar la constitución, el ministro pida a la jueza federal su interveción, atento a lo que nosotros veníamos ya viendo y constatando del expediente", indicó.

Sobre esto, mencionó que probablemente vuelva a haber pronto más reuniones en Buenos Aires por el tema de Guadalupe. "Seguramente en los próximos 15 días va a haber novedades en torno a si interviene o no la Justicia Federal, y de ahí en más ya va a haber otro panorama", cerró el abogado. Lo que la familia quiere, al menos en el corto plazo, es el cambio urgente de carátula, el cual actualmente es "averiguación de paradero".