"Nuestra vida ya no es vida": la mamá de Fernando tras la audiencia de apelación con los rugbiers

Seis meses después de que los rugbiers de Zárate fueran condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, a quien mataron a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de La Plata dio por finalizado la audiencia de apelación para una posible modificación de las penas dictadas.

La convocatoria fue realizada por los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño. La audiencia comenzó a las 11 horas en el primer piso de la sede judicial, ubicada en la calle 43 al 800 de la ciudad de La Plata y estuvieron presentes los ocho condenados por el homicidio de Fernando, fue su primera salida de prisión desde el veredicto dictado el 6 de febrero del año pasado.

También estuvieron presentes los padres del adolescente asesinado: “Que se haga justicia por mi hijo y que descanse en paz. Como siempre, desde un principio he pedido justicia y que sea perpetua para todos”, había expresado Graciela Sosa, la madre de Fernando, al llegar a los tribunales de La Plata acompañada de su esposo, Silvino Báez.

“Todos participaron y esperamos que se nos dé la justicia”. A su vez, Graciela había afirmado que “es difícil” volver a pasar por los tribunales para enfrentar a los ocho jóvenes: “Nuestra vida ya no es vida, tratamos de sobrellevarlo como podemos pero no es vida. No existe un día que pase que no deje de pensar en mi hijo. Lloro todos los días, lo extraño, trato de sobrellevar mi vida como pueda. Realmente es muy difícil el día a día, no se lo deseo a ninguna familia que pase por esto”.

Después de tres horas de audiencia, Gabriela Sosa habló al salir del recinto: “Estuvo bien la audiencia, cada uno presentó su parte y seguimos confiando plenamente en los doctores que nos representan y en el fiscal. Esperemos que la Justicia sea perpetua para todos". Y agregó: "Fue muy difícil volver a ver a los asesinos de mis hijos. Lo siento en el corazón que fue en las manos de ellos que terminó la vida de mi hijo, no sé cómo describirlo”.

Silvino comentó que en la audiencia habló Máximo Thomsen y que el condenado solicitó “que revean todo lo que le hicieron declarar en Gesell”. Sin embargo, aseguró que no notó arrepentimiento en sus palabras y dijo que tanto él como los otros detenidos “tratan de zafar como pueden”. Y remarcó: “Se lo veía un poco más tranquilo, pero no cambia nada eso, son asesinos y yo soy el papá de Fernando”.

Antes del comienzo de las apelaciones, el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, habló brevemente con los medios y dijo que se trataba de una audiencia formal: “Es para mejorar los fundamentos que se han escrito. Tenemos posibilidad de contestar los distintos agravios”, explicó el erudito, quien dijo que los padres están nerviosos pero que no van a declarar.

“Es una situación de mucha emoción para ellos”, sostuvo Burlando. Además, sostuvo que van a pedir prisión perpetua para los ocho acusados. Es decir, que los tres de los ocho acusados que recibieron 15 años también sean condenados a la máxima pena.

Los condenados son Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Luciano (21), Ciro (23) y Lucas Pertossi (24), quienes están alojados en la alcaldía de Melchor Romero en parejas, en cuatro celdas ubicadas en el Pabellón 6, y tienen permitido permanecer tres horas al aire libre por día.

El tribunal ordenó que el Servicio Penitenciario Bonaerense traslade a la sede de Casación una hora antes de la audiencia. Antes de entrar a los Tribunales, el papá de Fernando, dijo: “Estamos nerviosos. Esperemos qué dice la Justicia. Estamos con fuerza”.

La audiencia es de carácter técnico, en la que las partes tendrán 30 minutos para presentar sus argumentos ante los jueces. La defensa de los rugbiers está a cargo de Hugo Tomei, los abogados que representan a la familia de Fernando son Burlando, Fabián y Facundo Améndola, y la fiscal ante el tribunal, María Laura D’ Gregorio, van a exponer sus recursos.

Tomei insistirá con planteos de nulidad y pondrá el foco en la figura del ‘homicidio en riña’ para los casos de Thomsen, Comelli, Benicelli, los hermanos Pertossi, sentenciados a prisión perpetua, y la absolución para Cinalli, Viollaz, Pertossi, quienes recibieron una pena de 15 años de cárcel.

El defensor cuestionará el proceso de detención de los rugbiers el día después del crimen de Fernando, las indagatorias y allanamientos de la casa que alquilaban en Villa Gesell por mediados de enero de 2020.

Además, fuentes judiciales indicaron que el abogado mantuvo días atrás un encuentro con los condenados en la Alcaldía III del penal de Melchor Romero, donde conversaron sobre la estrategia recursiva, sin definir por el momento si alguno de ellos iba a declarar en la audiencia.

Los abogados de los padres de Fernando calificaron en su recurso como ‘incoherente’ la conclusión del tribunal sobre que Cinalli, Viollaz y Pertossi fueron partícipes secundarios y no autores del crimen.

Asimismo, cuestionan la sentencia de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Babaia por “carencia de logicidad en la fundamentación y falsa motivación en la determinación del momento en el que se verifica el dolo homicida”, al igual que en la “selección y valoración de la prueba para entender como secundaria la participación de los condenados” Cinalli, Lucas Pertossi y Viollaz.

“En ningún momento el tribunal explica cómo es que llega a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando Báez Sosa y no, como entendemos desde la acusación, causarle la muerte”, añadieron los abogados defensores de Fernando.