Nuevo revés contra Lotocki: sigue inhabilitado y ahora enfrenta una posible pena de 25 años

Las promesas que se escucharon tras el fallecimiento de Silvina Luna, respecto a que la situación judicial del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki iba a complejizarse y lo dejaría a merced de prisión, comienzan a resolverse. Por un lado, rechazaron revisar la inhabilitación de ejercer la medicina que pesa sobre él y, por otro lado, el fiscal Pablo Requini que lo investiga por el fallecimiento del empresario Cristian Zárate, pidió el cambio de carátula del caso de "homicidio culposo" a "homicidio simple con dolo eventual", delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Los planteos de la defensa del médico para llevar la decisión a la Corte Suprema no fueron suficientes para los camaristas Pablo Jantus y Mario Magariños, luego de que los abogados plantearon que se había "vulnerado el estado de inocencia que pesa aun hoy día" sobre su cliente, en relación a la condena a cuatro años de prisión que recibió, pero que aún no está firme. "Se le impone un adelanto de pena que no corresponde y que le genera un perjuicio de imposible reparación ulterior", detallaron en términos técnicos desde la defensa. Además, aseguraron que el título del profesional está "habilitado conforme la ley" y rechazaron la decisión porque "no encuentra sustento en ninguna norma jurídica".

El argumento con el cual los magistrados se negaron a aceptar la solicitud fue porque desde la defensa sólo hicieron "mera alusión, mención o invocación de principios o artículos de la Constitución Nacional o de tratados internacionales que posean su misma jerarquía".

"El recurrente sólo se ha limitado a afirmar que la aplicación al caso de una medida cautelar como la aquí impugnada conculca derechos constitucionales, sin cumplir adecuadamente con la demostración de la existencia de una cuestión de carácter federal, ni con las exigencias propias de la articulación de un planteo de tales características", explicaron.

Si bien esto significa un golpe para las intenciones del condenado, no fue la noticia judicial más grave que afrontó en los últimos días. Respecto al pedido de cambio de carátula que hizo el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa que investiga el fallecimiento de Zárate en la clínica Cemeco de Caballito durante abril de 2021, las novedades tampoco son buenas para el médico.

"Con esta nueva calificación que el juez avaló, Lotocki puede ir a la cárcel hasta por 25 años", precisó Diego Esteves al aire de A la Tarde. "El principal argumento es que producto de la diabetes tipo 2 que tenía se podría haber muerto desangrado. Con los documentos del prequirúrgico y las enfermedades preexistentes que Lotocki sabía que este hombre tenía, tendría que haberse prefigurado que podía morir desangrado. ¿Qué pasó? Murió desangrado", remarcó.

Más allá de esto, el periodista detalló que la víctima "fue mal intubada" y explicó que la acusación contra Lotocki es por "haber sometido a Rodolfo Cristian Zárate a una intervención quirúrgica termolipectomía y resolución de una hernia abdominal sin haber previsto, por negligencia, ni el antecedente de diabetes tipo 2 que padecía el paciente, ni que la herida quirúrgica podría abrirse ni que el centro médico carecía de unidad de cuidados intensivos".

A los fallecimientos de Luna y Zárate, también se le sumó el de Mariano Caprarola, el influencer y periodista de moda que murió el 17 de agosto. Esta víctima tuvo un paro cardíaco productor de un shock hemorrágico que se le presentó ante una cirugía renal. Lo más dramático del caso es que, si bien había contado públicamente que Lotocki -quien había sido su amigo- lo había operado inyectándole el mismo "veneno" que le puso a otros, como el periodista nunca hizo una presentación en la Justicia acusándolo, no se podrá procesar por eso al falso cirujano plástico.