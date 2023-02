"Nunca pensé que nos iban a fajar": el fuerte relato del periodista agredido por los Thomsen en Zárate

Sólo unas horas después de que la Justicia de Zárate condene a cadena perpetua a cinco de los ocho rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, la madre, el tío y uno de los hermanos de Máximo Thomsen protagonizaron un ataque contra un móvil de América TV que estaba buscando testimonios en la ciudad de Zárate.

Durante el episodio, Diego Zárate, hermano de Rosalía, la mamá del condenado, golpeó con su puño la boca del camarógrafo Valentín Correa, quien tuvo que ser intervenido en el hospital de la zona. Después de eso los trabajadores de prensa radicaron una denuncia y fueron escoltados por personal policial hasta salir de la ciudad.

"Estábamos en el frente de la casa de los Thomsen. La dirección de los condenados se dio en la lectura de la sentencia y nosotros siempre estuvimos en la calle", comenzó contando Gabriel Prósperi, el reportero de la señal que estaba presente en el lugar de los hechos. "Nunca violentamos ni la privacidad ni la intimidad de la familia", agregó.

El notero explicó que a las 14:30 habían tocado timbre y que la familia cerró las persianas, mientras que ellos esperaban que llegue Rosalía y Francisco, el hermano de Thomsen que fue parte de la agresión, quienes volvían de los Tribunales de Dolores. Sobre el momento en el cual se dio todo, Prósperi reconoció que nunca se dio cuenta que Diego Zárate los rodeaba segundos antes del ataque.

"No advierto a esa persona cuando estoy haciendo la crónica en vivo. Y cuando giro veo salir del auto a la madre y al hermano de Thomsen. Los encaro a ellos. Después veo que ese hombre hace un movimiento circular. Valentín, el camarógrafo que se está recuperando del golpe porque recibió la peor parte, me dice 'yo pensé que el tipo te iba a pegar a vos, que te venía rodeando'", relató el cronista.

"Cuando veo que le están pegando a Valentín empiezo a decir 'no, no, no', primero porque no puedo creer lo que veo. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue '¿no se dan cuenta que están avalando la idea generalizada de estos pibes?' Yo esperaba estar en un lugar hostil, donde no nos iban a abrir las puertas ni dar una entrevista mano a mano. Nunca pensé que nos iban a fajar directamente", describió el reportero.

Prósperi también amplió sobre el botellazo que Rosalía le tiró en el momento del ataque. "La madre viene blandiendo una botella de plástico y me la tira, me pega, me insulta. Muy sacada. Todos estaban muy sacados. Y en un momento aparece otro joven que no identifiqué, no sé si es primo o hermano, que toma la voz cantante y viene a pechearme a mí y a insultarme, pero también a terminar con la golpiza. Decían 'no, tío, basta', porque era el más sacado", relató el periodista.

Otro de las impresiones que dejó Prósperi fue respecto a lo que le quedó del lugar que vio crecer a los ocho condenados por matar a Fernando el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. "Zárate nos pareció una ciudad que quiere hacer borrón y cuenta nueva con el caso. No quieren hablar para no pegarse a los rugbiers ni a sus familias. No quieren que se conecte Zárate con los rugbiers", precisó Prósperi.

Desde la señal, además de asegurar las acciones legales que le iniciaron a los Zárate/Thomsen, comentaron que el agresor "milagrosamente desapareció de la localidad. No está ni en su casa ni en la de los familiares. Lo están buscando para notificarlo".

El Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, el mismo día que fue la agresión, dictó un veredicto de prisión perpetua para Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, y una pena de 15 años para Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli.