Ofrecen hasta dos millones de pesos para quien tenga información sobre el paradero de Tehuel

Sin certezas sobre lo que ocurrió ni su paradero, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió ofrecer una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel De la Torre, el joven trans que fue visto por última vez hace un mes cuando se dirigió a la localidad de Alejandro Korn, a la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo.

A través de la resolución 430/2021, firmada por el ministro Sergio Berni, se ofrece esa suma de dinero “a quienes aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero de Tehuel De la Torre”. La disposición aclara que aquellos que puedan brindar algún dato podrán optar por declarar “con reserva de identidad”, en la fiscalía que investiga el caso, ante cualquiera de los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia.

También podrán optar por declarar ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. La recompensa fue pedida formalmente por la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, quien de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, determinó que el joven de 22 años se retiró aproximadamente a las 19 del 11 de marzo pasado de su domicilio sito en la calle Buenos Aires al 500, de San Vicente.

Luego, según la pesquisa, fue visto por última vez entre las 19.30 y las 21 de ese día en las inmediaciones de las calles Mansilla al 1200 o Frías al 800, ambos domicilios en la localidad de Alejandro Korn. También detalló que al momento de su desaparición, Tehuel “vestía camisa de mangas cortas color blanco, camperón de color azul con detalles blancos y forro rojo, pantalón tipo jogging color gris, gorra con visera gris con detalles en color negro y zapatillas de color azul”.

A un mes de su desaparición, los familiares de Tehuel reclamaron a los investigadores que intensifiquen su búsqueda y que se haga Justicia. Hasta el momento, el caso tiene dos detenidos: uno de ellos el dueño de la vivienda a la que se dirigió el joven la tarde del 11 de marzo, Luis Alberto Ramos, mientras que los investigadores aguardan los resultados de los peritajes tecnológicos a los que fueron sometidos los teléfonos celulares de los sospechosos en busca de pistas.

Verónica, una de las hermanas de Tehuel, afirmó que la familia está "destruida" por lo que está pasando: "Queremos que termine esto ya, que aparezca. Estamos muy mal. Pedimos ayuda a la gente que pueda aportar información, que la diga". Tras la denuncia que hizo su pareja, la Policía y la fiscal Guyot desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla número 1203 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir, que podrían pertenecer al joven desaparecido. Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Pero su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención por el delito de "encubrimiento y falso testimonio". Al continuar con la pesquisa también se allanó la vivienda de la madre de Ramos, donde se secuestraron dos teléfonos celulares. "La verdad es que mucha angustia, estamos llorando porque todavía no aparece", describió la hermana de Tehuel, visiblemente angustiada.

Y agregó: "La policía ya realizó allanamientos en Alejandro Korn y San Vicente, que son puntos que dan donde estuvieron los teléfonos". Por ahora, los investigadores policiales y judiciales confían en encontrar al joven desaparecido. "La hipótesis sigue siendo encontrar a Tehuel con vida y para eso seguimos con las medidas de búsqueda necesarias. Se están peritando los teléfonos de los imputados", afirmó una fuente con acceso al expediente.

Según el mismo vocero, los rastrillajes nunca se detuvieron y la fiscal Guyot recibe todos los días distintas testimoniales en busca de datos o pistas del paradero de Tehuel. Además de Ramos, fue detenido Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que a Ramos: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Montes había declarado que no lo había visto, pero la fiscal tiene la certeza de que lo vio y que estuvo con él. Por su parte, Alan Prieto, quien forma parte de Capicúa Diversidad, una organización civil por los derechos de las personas trans y LGBTI+, dijo que la familia tiene el apoyo y la contención del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y que en estos casos es importante la visibilización del hecho compartiendo la fotografía.



"Todavía no tenemos todas las certezas de qué pasó. Era una persona trans que estaba en una situación de suma precariedad. Ello llevó que él confíe en una persona que le estaba ofreciendo un trabajo. Las personas trans sufren mucho precariedad. Eso te condena a no terminar estudios, a no tener trabajo registrado", aseguró.



Y agregó: "Hay una situación de vulnerabilidad social y de derechos por su elección que es no tener trabajo. Hay una situación por su propia identidad de género". Mientras tanto, la hermana de Tehuel resaltó que la familia está muy "shockeada" por lo que ocurrió. "Se nos cruzan muchas cosas por la cabeza. No entendemos qué fue lo que pasó y por qué", dijo.

Y concluyó: "Tenemos muchas preguntas y no entendemos nada. Yo lo vi por última vez a las 19.30 cuando iba a lo de Luis (Ramos) contento porque iba a hacer de mozo en un evento que nunca existió. Es shockeante lo que pasó, nunca se me cruzó por la cabeza que puede pasar algo así". Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

Las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a perdes@mseg.gba.gov.ar. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece el dinero “a quienes aporten información fehaciente” que contribuya a determinar el paradero de Tehuel.