Ordenan la detención internacional del golfista "Pato" Cabrera: "Me puso la cuchilla en el cuello"

Cansada de los maltratos, Cecilia Torres Mana decidió denunciar y dar detalles de los episodios de violencia que tuvo que tolerar durante sus tres años de relación con el reconocido golfista Ángel Pato Cabrera, quien afronta un pedido de detención internacional por presunta violación de las restricciones impuestas en la causa de violencia de género iniciada por su ex pareja.

Cabe recordar que el 15 de este mes, el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, ordenó la detención internacional del golfista por no presentarse en el Ministerio Público Fiscal.

Como consecuencia, la justicia allanó su casa de la localidad de Villa Allende y el personal policial fue informado por el cuidador de que no estaba en el país.

El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009 concluyó hace unos días su participación en el Campeonato Senior de Ohio, Estados Unidos, válido por el circuito del Champions Tour, para mayores de 50 años, en el 76to lugar entre 81 jugadores, con 236 golpes (+26), del torneo que tuvo cono ganador al estadounidense Jerry Kelly con 208 (-2).

Para salir del país, Cabrera debía solicitar autorización judicial y, presuntamente, tampoco cumplió con ese requisito. La causa que implica al golfista tuvo su desenlace en diciembre de 2016 cuando, según la instrucción del expediente, su ex pareja, la policía Cecilia Torres Mana, lo denunció por "maltratos y golpes de puño en la cara".

La mujer de 36 años contó que Cabrera la retenía, "amenazándola" a ella y a su familia. "No podía separarme. Y cuando estuve separada me amenazó y temí por la vida de mis familiares. Decía que yo era de él o de nadie. No había forma de sacármelo de encima. La Justicia no entendía y me preguntaban por qué seguía. Él es una persona que rompe todos los límites y la vida de mi familia corría peligro”, contó.

En una entrevista que dio con el diario cordobés La Voz, Torres Mana contó que padeció "maltrato físico y psicológico" entre el 2017 y el 2020 de parte de Cabrera. “Cuando él viajaba, yo estaba en mi casa, y cuando volvía, iba a la suya. Vivía amenazándome, me perseguía, porque él tenía en mente que yo podía estar con alguien más", relató.

Y siguió: "Me prohibió ver a mi hermano Cristian y desde que conoció a mi familia fue terrible, porque no me dejaba ir a verlos. No podía ver a mi mamá que se estaba muriendo de cáncer, porque decía que podía conocer a otra persona. Me hacía videollamadas y tenía que mostrarle con quién estaba y dónde estaba. No podía llamarme nadie, ni siquiera mi hermano, y decía que no tenía que verlo porque podía presentarme a un amigo”.

Durante su relato, la mujer reveló que tuvo que soportar un verdadero calvario con el golfista, a punto tal que él “le deseó la muerte” a su madre mientras estaba internada. “Ella escuchó eso. Si estaba con sus amigos en una reunión, yo debía estar en el dormitorio, sin conexión a Internet. Él tiene una vida muy turbia, por la gente y los gustos con los que se maneja", dijo.

Y continuó: "Me obligaba a aceptar sus otras relaciones”. En su descargo, contó que un día él estuvo cerca de atropellarla con su vehículo y que la amenazó con una cuchilla. “Cuando me puso la cuchilla en el cuello, me decidí a volver con Nayi”, explicó sobre el cambio de abogado que tuvo en sus proceso judiciales, ya que durante un tiempo dejó el asesoramiento de Carlos Nayi.

Este jueves, la jueza Mónica Traballini ordenó la detención y captura de Cabrera, compareciendo los pedidos la fiscal de la Cámara II en lo Criminal y Correccional de Córdoba, Laura Batistelli, quien pidió hoy la detención en línea con la solicitud que ya había presentado el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Griffi.

Carlos Nayi, abogado defensor de Cecilia Torres Mana, sostuvo que “lo que se sumó hoy es el pedido de detención de parte de Batistelli, por lo que ahora hay dos”, a la vez que sostuvo que la fiscal “es la que decide si se acude al pedido de captura internacional” para el golfista, que se encuentra en Estados Unidos jugando distintos torneos.

Por su parte, el defensor del golfista, Miguel Gavier, dijo a los medios que “cuando pueda Cabrera volverá al país" y que no lo hizo hasta el momento "porque no hay vuelos”. Sobre esa afirmación de Gavier, Nayi indicó que son "estrategias de defensa, pero así como se fue, va a tener que volver. Hay que investigar cómo salió, eso es motivo de otra investigación”.

Nayi había relatado que el fiscal Griffi envió un oficio a Interpol para que se "ubique y capture a Cabrera en el lugar en donde se encuentre y sea trasladado inmediatamente a la Argentina". El letrado precisó que el golfista cordobés está a punto de enfrentar un proceso de enjuiciamiento, ante la Cámara Segunda del Crimen, en dos causas acumuladas por violencia de género en contra de su representada.

Se trata de una por "lesiones leves calificadas y amenazas", del 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018. Asimismo, Nayi afirmó que por las distintas maniobras judiciales para "evitar el juicio", el golfista representa un "riesgo procesal" y debe ser detenido: "el acusado violó varias órdenes de restricciones", concluyó el letrado.