Otra mala para Independiente: el club será demandado por "daños y perjuicios" en el marco del caso Zárate

Todo comenzó en marzo de 2014, cuando el ex jugador de Independiente, Martín Benítez, y Giuliana Peralta, quien por entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes y regresaron al departamento de Alexis Zárate, por entonces compañero del jugador en el conjunto de Avellaneda, ubicado en Brandsen al 5900, en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales.

La pareja se quedó dormida y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó confundida y al notar que no se trataba de su novio, comenzó a “forcejear con él y a gritar" para que Benítez se despertara. Desde ese momento, Giuliana comenzó a transitar un calvario provocado, no solo por el despreciable accionar del también ex Temperley, sino también a causa de una justicia lenta, dudosa y a veces muy parcial.

Sin ir más lejos, la víctima tuvo que esperar seis largos años para conseguir la justicia que tanto anhelaba. Después de más tres años de instancias legales, en septiembre de 2017, la joven ganó el juicio y el futbolista fue declarado culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal” y condenado a seis años y medio de prisión. Pero el cumplimiento de la condena no se hizo efectiva gracias a las sucesivas apelaciones de sus abogados.

Los letrados Gonzalo Falco y Joaquín Gabriel Casabayo, a cargo de la defensa de Zárate, interpusieron un recurso casatorio. Fue el Tribunal 1 de Lomas de Zamora quien ratificó que Zárate continuaría en libertad hasta tanto se expidiera la Suprema Corte provincial bonaerense. Sin embargo, en aquella oportunidad al futbolista se le prohibió salir del país y acercarse a la víctima.

La defensa del jugador también articuló recursos extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En octubre de 2018, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires había hecho lugar a una apelación presentada por la defensa de Alexis Zárate y le permitió seguir libre hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Un año más tarde, la Suprema Corte Bonaerense confirmó la condena de seis años y medio de prisión por violación. En aquel momento, la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, pidió la detención inmediata del ex defensor Independiente ​y Temperley, la cual no se concretó a causa de otro Recurso Extraordinario, esta vez Federal, presentado por la defensa del futbolista y que fue rechazado en 2020.

Fue el 2 de julio del año pasado que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió desestimar -por inadmisible- este pedido y al día siguiente se concretó la detención de Zárate por pedido del fiscal de juicio, Ramiro Varangot. "A pesar de haber recibido mensajes de parte de Martín Benítez (su por entonces pareja) y Nicolás Pérez, de que por favor no denuncie, yo quise hacer la denuncia igual", había contado la víctima.

El ex Independiente fue trasladado en primer lugar a la Unidad Penitenciaria 19 de Saavedra, próxima a Bahía Blanca, donde estuvo aislado, fue sometido a varios estudios médicos y luego trasladado a un pabellón. Según pudo saber BigBang, Zárate asistió este martes a una audiencia de "mediación" a pedido de las abogadas de la víctima, Isabel Caride y Raquel Hermida Leyenda.

En la audiencia de conciliación también se encontraban presentes algunos representantes de Independiente y Temperley debido a que -según pudo saber este sitio- Peralta está dispuesta a iniciar una demanda civil contra ambos clubes, sobre todo contra la institución de Avellaneda, donde Zárate se forjó como futbolista y estudió en la escuela que tiene el club, por los "daños y perjuicios" que padeció la víctima durante todo el proceso judicial.

La demanda civil también estará dirigida contra Temperley, uno de los últimos clubes del jugador de 27 años, Martín Benítez, ex novio de Peralta y el ex futbolista del "rojo", Christian Nicolás Pérez, quien sostuvo que estaba durmiendo en aquel departamento durante la noche del ataque sexual y testificó a favor de Zárate, a quien había descrito como "un amigo íntimo desde hace ocho años", cuando se despertó con "el quilombo".

Consultada por este sitio, la abogada Hermida Leyenda explicó que desde Independiente "trataron por todos los medios de archivar la causa". "Fue el club que los puso a jugar en primera después de que los había sacado el anterior presidente durante el proceso (Javier Cantero). La educación de Zárate fue totalmente en el Club Atlético Independiente, o sea que él se formó pensando que las mujeres son ´cosas´ gracias a los entrenadores y educadores que tuvo en el club", detalló.

En el caso de Temperley, la letrada resaltó que tiene mucha "menos responsabilidad" que la institución de Avellaneda, pero aclaró que el club de Lomas de Zamora "lo puso a jugar e incluso determinó que jugara el día que lo habían condenado como abusador". "¿Por qué no lo ponen a jugar ese día? Porque los intimé por televisión y vía administrativa a que lo saquen del plantel debido a que Giuliana estaba sinceramente muy mal", sostuvo.

Sobre Martín Benítez -que actualmente se desempeña como futbolista del São Paulo de Brasil-, Hermida Leyenda destacó que la demanda será por "violencia de género". Cabe recordar que Benítez había confirmado ante la Justicia que el domingo 16 de marzo de 2014 él se despertó cuando su pareja le recriminó a los gritos a Zárate haberla violado y que lo vio a éste desnudo dentro de su cama, aunque había aclarado que no sabía si el abuso había existido porque estaba dormido.

En su declaración testimonial, Benítez había asegurado también que Zárate le admitió a él que había tenido relaciones sexuales con su pareja, pero que lo había hecho porque pensó que ella "se dejaba". Por último, Christian Nicolás Pérez será demandado por "privación ilegítima de la libertad". "La parte civil, porque los jueces decidieron no seguirla en lo penal debido a que el juez del caso Zárate usó las declaraciones de Benítez y Pérez como pruebas en su contra", explicó.

Para Hermida Leyenda, se habla mucho de perspectiva de género "en un sentido muy filosófico, sociológico y teórico, y poco se habla de la práctica" en relación a Ley Micaela. Dicha ley -promulgada en Argentina en 2018- establece una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La misma fue resultado de la movilización social tras el femicidio de Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género: "Hay que definirle a cada jugador en grupo qué significa el abuso sexual y qué significa la violencia de género porque está tan naturalizado que una persona accede vía vaginal cree tener el derecho de acceder vía anal o cree tener el derecho de tener sexo con una mujer alcoholizada, drogada o dormida".

Para la abogada de Giuliana Peralta "hay que instruir en la práctica", ya que para ella los futbolistas en su mayoría "desconocen la diferencia entre acoso y abuso, y no saben qué es el acceso carnal". "Vamos a exigirle a Independiente un programa completo de clases, tanto para las inferiores como para la escuela y una preparación concreta en perspectiva de género práctica. vamos a exigir un convenio firmado y que destinen una parte de su patrimonio en invertir en clases y todo lo que tenga que ver con una buena preparación. Hasta te diría que sería bueno un equipo interdisciplinario para que no solo tenga un análisis jurídico, sino uno psicológico, neurológico o psiquiátrico", concluyó.

El próximo 13 de diciembre volverán a tener otra audiencia de conciliación con Zárate y desde el entorno de Peralta exigen la presencia de Benítez. Además, pedirán una entrevista con los presidentes de Independiente y Temperley, Hugo Moyano y Hernan Lewin, para exigirles que los futbolístas, tanto de inferiores como profesionales, reciban un programa mucho más completo y práctico en perspectiva de género a los fines de no iniciarle a ambas instituciones una demanda civil.