"Otra vez, la injusticia": Darthés pidió suspender el juicio y Thelma estalló de bronca

En octubre de 2019, 10 meses después de la histórica conferencia de prensa en la que la actriz Thelma Fardin contó por primera vez, a través de un video, que había sido víctima de abuso y violencia sexual durante una gira que realizó con el elenco de Patito Feo en Nicaragua el 17 de mayo de 2009, Juan Darthés le daba su palabra de presentarse en Nicaragua a la por entonces abogada de la actriz: "Dio su palabra de presentarse en Nicaragua, ahora debe cumplirla".

De aquello, ya pasaron tres años y el actor no hace más que intentar "entorpecer" la causa. O al menos, así lo aseguró Thelma en un contundente descargo que colgó en las redes sociales luego de enterarse que la defensa del actor realizó un nuevo pedido para la suspensión del juicio. Entre los argumentos presentados, el escrito dice que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”.

En julio de este año, el juez federal de San Pablo, Brasil, Ali Mazloum, a cargo del juicio en el que fue acusado Juan Darthés de violar a Thelma en 2009, había rechazado el pedido de la defensa del actor de postergar una vez más el reinicio de las audiencias. "En septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y luego de cuatro años (el actor) va a declarar ante la Justicia el 20 de octubre", había anunciado, con felicidad, la actriz.

Sin embargo, en las últimas horas se enteró que la defensa del actor hizo una presentación "para intentar suspender las audiencias" que se iban a reanudar este jueves." Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte”, comenzó y acusó al ex Simona de haber contratado "al abogado más caro de Brasil" para evitar el juicio: “No es una manera de Brasil, el más caro, la sensación de estar enfrentando el poder es muy fuerte”.

En su descargo, Thelma aseguró ser víctima una vez más de la "injusticia" y siguió: “¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, políticos y gente que busca impunidad, como quiere Darthes, porque no quiere presentarse ante la Justicia. Contradictorio porque dijo que sí, que quería”.

Según trascendió, la defensa de Darthés interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Superior, lo que sería la Corte acá, y como ese recurso no suspende el trámite de la causa, mañana se reinicia el juicio con los testigos de él. Sin embargo, su defensa pidió que se suspenda nuevamente el juicio hasta que su recurso sea resuelto. A falta de 24 horas para reabrir el juicio, “no hay resolución sobre el pedido de suspensión", sostuvo el entorno de la actriz.

Asimismo, advierten la decisión podría llegar hasta cinco minutos antes de la audiencia: “En el escrito dice que hasta que no ser resuelva la cuestión de jurisdicción que ya está resuelta, porque está discutida y ganamos en relación a que tiene que ser en el foro Federal donde se esta dando donde y se avanzó mucho, busca que el proceso que se llevó a cabo no sirva porque si hay que cambiar de jurisdicción, estaría prescrito el delito, porque él no quiere que la Justicia se pronuncia”.

Fardín denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.

Este jueves, 29 de septiembre, se iba a reiniciar el juicio, el actor debía declarar y en seis meses a más tardar, estimaban que podría haber sentencia. El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo había anulado el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor.

Según la postura de Thelma, la defensa de Darthés busca dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". El proceso judicial había comenzado en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil. El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado. Esta resolución fue apelada por Thelma y repudiada por las organizaciones de mujeres logrando que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico.