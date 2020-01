Otro ataque en manada en Gesell: golpearon a un adolescente y se burlaron en las redes sociales

Dos días antes del homicidio del joven de 18 años Fernando Báez Sosa hubo otro caso de una paliza en manada en Villa Gesell que de milagro no terminó con el mismo desenlace. La víctima, Mateo Romby, fue abordado por tres jóvenes que empezaron a pegarle; pero no sólo eso, sino que los agresores se encargaron de publicar los videos del ataque en sus propias redes sociales a modo de "diversión".

En las imágenes se puede ver cómo arrinconan a Romby para primero darle una patada a traición en la cara; no conformes con eso mientras el joven trastabillaba los otros dos atacantes comenzaron a pegarle piñas en la cara. El menor, que es de Mendoza pero que se encontraba en la localidad balnearia de vacaciones con amigos, resistió los golpes y en ningún momento cayó al piso.

"Me dio mucha rabia porque fui a vacacionar salí del boliche para la playa y me los crucé. Me angustia no solo por mí, sino por otras personas como este chico", dijo Romby en dialogo con el canal de noticias C5N. "Venía caminando con un grupo de amigas que me había hecho, me dijeron '¿no sabés qué onda la marihuana?' Les dije 'ni idea, no sé de eso', me contestaron 'vos debes saber'", contó y aseguró: "Me crucé porque ellos me llamaron".

"Después de ese video me siguen pegando, otro más salta y un amigo lo trata de sacar, una chica les pidió que dejen de grabar y de pegarme porque ya era un abuso", relató. "No los conocía, no los había visto nunca, era el cuarto día que estaba ahí y no los volví a ver, me pareció raro porque a otra gente que vi me los volví a cruzar", siguió.

Según le confirmó el padre de Romby al diario Los Andes de Mendoza, tiene identificados a los agresores debido a que ellos mismos subieron en sus redes sociales el ataque (luego de que estalló el escándalo borraros sus respectivas cuentas) pero no tomarán acciones legales debido a los problemas que implica la distancia entre la capital provincial y Villa Gesell.