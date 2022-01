Otro bebé asesinado por su madre: perdió la tenencia y lo estranguló

En menos de 24 horas, dos bebés fueron asesinados por las personas que debían cuidarlos y darles la mejor vida. El sábado una beba de tres meses ingresó muerta a la Unidad sanitaria Finochietto, tras ser asfixiada por su abuela Betina Paolo Fabro. Ahora un chiquito de dos años fue estrangulado por su progenitora en el barrio porteño de Parque Patricios.

El nene se llamaba Milo Alexander Derto y tenía dos años. Estaba al cuidado de Paula Guerrero, su madre. En la madrugada del sábado fue trasladado de urgencia al hospital porque no reaccionaba. De inmediato, Felipe Derto, el ex esposo de la presunta filicida, realizó la denuncia.

Según relató Derto, la mujer estaba a punto de perder la tenencia, después de una larga pelea en la Justicia. “No puedo creer que mi hijo esté muerto”, afirmó el hombre en una entrevista. Y relató que se había separado de la mujer el 1° de enero, luego de episodios de violencia por parte de la mujer y de varias denuncias en la Justicia.

En ese punto, contó que tras la separación, la situaciones de violencia se multiplicaron. “Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Y me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje”, explicó el padre del nene asesinado.

Hace una semana, y con el temor por lo que podía llegar a vivir su hijo con ella, Derto realizó una denuncia en la Justicia para quedarse con la guarda Milo. Para eso se presentó en la Comisaría 4° de Parque Patricios. Tras una visita al domicilio de la mujer, chequearon que el nene estaba bien. Pero nadie esperaba lo que iba a suceder.

A partir de ese día, los mensajes amenazantes de la mujer no paraban de llegar al teléfono de Derto. En un audio le dijo: “Antes de darte a Milo, lo mato y después me mato yo”. También subió un video a redes sociales en el que la mujer le dice al nene: “Me hubiera gusta que conociera a tu tío”, en obvia alusión a lo que planeaba hacer.

En ese punto, el padre de Milo afirmó: “El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido”. Tras ese encuentro, decidió hacer otra denuncia. El viernes 14 se acercó a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

Ahí pidió que se tomaran las medidas de rigor para determinar el estado mental de la mujer. “Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al nene”, explicó. En ese momento, la Justicia decidió que la tenencia temporal pasara a manos del padre. Pocas horas después la mujer fue notificada de esa medida.

Horas después, Guerrero haría lo peor. Primero, en horas de la tarde, le mandó un mensaje al WhatsApp de su esposa: “Me hiciste mierda con todo lo que contaste”. Desesperado, el hombre no sabía qué hacer. Por la noche pasó lo peor. La mujer le mandó un mensaje para decirle que su hijo estaba muerto.

“Nosotros sabíamos de lo que ella era capaz de hacer. La Justicia se movió muy rápido, pero la falla estuvo en que le comunicaron la decisión telefónicamente, y tuvo tiempo de realizar lo que realizó", afirmó el hombre en una entrevista.

“Milo se fue de esta vida sin haber cometido ni un pecado”, reflexionó, en medio de una tristeza devastadora. En tanto, sobre las pruebas con las que cuenta para que su mujer sea condenada, dijo: “Ya les di todo, audios y videos de lo que le hacía, y ahora lo voy a borrar, no puedo vivir con eso”.

La causa quedó a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional 3, a cargo del Dr. Bonanno. Ya se realizó un allanamiento en el domicilio de la acusada, en Caseros al 2400, en Parque Patricios. En el lugar secuestraron dos celulares, una tablet y 17 elementos como ropa, sábanas y almohadas. En tanto, Guerrero fue detenida y trasladada a la Alcaidía 12 B de la Policía de la Ciudad.

En Facebook, la familia paterna de Milo armó una página para publicar fotos y videos de las constantes agresiones que se vivían en la casa de la madre. Los allegados al bebé y también amigos y vecinos de la mujer acusada realizaron varias denuncias públicas.