Otro drama en el hospital de La Costa: murió una mamá a 20 días de haber dado a luz

Lo que debía ser un momento de extrema felicidad, se llenó de lágrimas de dolor producto de una eventual mala labor médica que viene repitiéndose desde los últimos cuatro o cinco años. Este último miércoles, en el partido de La Costa –que tiene cerca de 100 mil habitantes- falleció Yani Romero, de 20 años, a 22 días de haber dado a luz en el Hospital Municipal de Mar de Ajó.

El hecho revolucionó el partido de La Costa por una simple razón: Romero se sumó a una larga lista de chicas, en su mayoría jóvenes menores de 35 años, que perdieron la vida tras dar a luz en el nosocomio ubicado en Av. Libertador 1780. Según pudo saber BigBang, durante el parto la mujer de 20 años sufrió calambres en sus brazos y piernas que le provocaron un fuerte dolor.

A pesar de esto, el parto se desarrolló sin mayores preocupaciones para el recién nacido, aunque allegados a la familia le detallaron a este portal que luego del nacimiento de su hijo, Romero fue enviada a la casa con mucho dolor y con un Ibuprofeno como respuesta a sus males.

“Vuelve a la guardia, le dan un calmante y la mandan a la casa de nuevo. Al persistir el dolor, decide ir al ginecólogo y éste le dice que tiene que ver a una flebólogo por varices. Le ponen un calmante y la mandan una vez la casa”, contó en diálogo con este portal María Ester Amarilla, empleada del Hospital.

La mujer trabaja como cocinera en el Hospital Municipal de Mar de Ajó y es vecina de la mamá de Yanina Romero. Cansada de las reiteradas muertes de las jóvenes, decidió hablar con este medio sin temor a represalias. “No les tengo miedo.”, aseguró.

Según Amarilla, Romero se sentó junto a su mamá en el patio de la casa y volvió a insistir que no se sentía bien. “Se sienta con la mamá y le dice que no puede respirar del dolor. Después de cuatro horas de esperar la ambulancia, llamaron a un remis y ella muere en el hospital de un paro cardiorrespiratorio”, reveló la vecina de la familia.

Pero este caso no es ajeno a Amarilla, ya que en octubre de 2014 Andrea Sosa, de 34 años, falleció a causa del parto. En aquella oportunidad, dos médicos fueron suspendidos por prevención y tomó intervención la Fiscalía Nº 2, a cargo del doctor Martín Prieto.

Sosa transitaba la semana 41 de su cuarto embarazo y fue hospitalizada con una orden de internación para dar a luz. Su bebé nació por cesárea y pesó 3,850 kilos. Horas más tarde, se descompensó.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Costa, la dirección médica del Hospital de Mar de Ajó y la jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia, informaron que Sosa “era una paciente que había controlado su embarazo cumpliendo con todas las exigencias e indicaciones médicas”.

Además, detallaron que “las condiciones obstétricas indicaban vía vaginal de parto” por lo que se dio inició la inducción por parto natural.

El informe señaló, además, que la complicación se suscitó en la etapa postoperatoria cuando “de forma súbita la paciente presentó dificultad respiratoria y descompensación hemodinámica por lo que ingresó abruptamente en paro cardiorespiratorio. Ante este cuadro, se realizaron las maniobras de resucitación y fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital. Luego del tiempo pertinente de resucitación la paciente fue declarada fallecida”.

A pesar de esto, se infirió desde el hospital que la causa del fallecimiento sería “Embolia de líquido amniótico”. Mi sobrina fue a tener al bebé normal. La pasan a cesárea con mucho dolor, ella les decía que la ayuden, que le dolía. Mi hermana le avisa a la enfermera, le inyectan una Buscapina y la médica nunca vino”, recordó Amarilla, consultada por el caso de su sobrina.

Y sumó: “Mi hermana ve que su hija estaba mal y empieza a gritar. Ahí vinieron los enfermeros y mi sobrina terminó falleciendo en uno de los ascensores del Hospital. Dependemos todo de un intendente (Juan Pablo de Jesús). La mayoría somos municipales y todos dependemos de él. La gente tiene miedo y la que no tiene miedo, algo le debe”.

Según pudo saber este portal, el número de muertes post parto asciende a más de 15 en estos últimos cuatro años y, aseguran, hay muchos más casos que ocultan desde la Secretaría de Salud del partido de La Costa a cargo de Daniel Creuso.

En esa línea, Amarilla no duda y cuenta que la mamá de Romero recibió la visita de un “puntero político” a las pocas horas de perder a su hija: “A esta mamá la estaba esperando una puntera política y le llevó bolsas de mercadería para que no hable. Estamos rodeados de transas. Tengo 47 años, soy empleada municipal y me cansé".

Al mismo tiempo, la cocinera –que trabaja hace 18 años en el Hospital de Mar de Ajó- aceptó salir como testigo de un caso emblemático que revolucionó el partido de La Costa en 2006: Giselle Bandera falleció de neumonía después de que los médicos la “abandonaran” a su suerte en la Guardia del Hospital. El juicio abreviado por “mala praxis” comenzará en noviembre.

Por otro lado, consultada por este portal recuerda como la mujer de uno de sus compañeros del hospital falleció producto del parto hace diez meses. “La señora de club compañero fue a tener el bebé. Me contó que murió y no le pudieron explicar por qué”, señaló.

Se trataba de Paola Roldán, una joven de 35 años, madre de dos hijos, que buscaba junto a su marido agrandar la familia y se encontró con la “desidia” del Hospital. Así lo aseguró su padre, Alberto Roldán, quien aseguró que todos los exámenes a su hija le habían dado bien.

“Tuvo un embarazo normal, tenía 35 años y quería tener otro hijo. Tuvo todos los controles, le pedían una ecografía y se hacía tres. Y todo le salió normal. Los médicos nunca dijeron nada, nunca vieron alguna anomalía durante el embarazo”, le remarcó a BigBang.

La mujer murió “desangrada” en la camilla del Hospital Municipal de Mar de Ajó, pese a los pedidos de ayuda de parte de sus familiares, quienes solicitaron a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación por dadores de sangre con el fin de salvarle la vida.

“Se presentó para tener familia, ya que había tenido a sus otros hijos allá. Fue un sábado y la rechazaron. El lunes la internaron, dio a luz y murió. Nos dijeron que falleció por exceso de líquido amniótico, que le envenenó la sangre”, explicó Roldán.

Y amplió: “Fue una anomalía del bebé dijeron los médicos. La beba está a punto de cumplir el año, el día que falleció su mamá…mi hija. No nos dieron explicaciones, solo dijeron que el líquido amniótico fue el culpable de su muerte”.

Este hecho ocurrió en julio del año pasado y Roldán no perdió el tiempo: realizó una denuncia por “mala praxis” contra el Hospital. “Al principio no teníamos perito de parte y el oficial dijo que no se encontraron causales de muerte. Pero la fiscal autorizó una segunda revisión de los órganos”, explicó.

Y sentenció: “Esto es desidia. La mala praxis viene por la desidia, por no querer trabajar. Acá se ha muerto gente en la puerta del Hospital. Vivo en Mar de Ajó hace 41 años. En ese tiempo no había hospital y estaba prohibido que los municipios Urbanos tengan hospitales. Teníamos solo una sala de primeros auxilios. Hoy tenemos tres hospitales en funcionamiento y no hacemos uno”.