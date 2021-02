Otro femicidio: un oficial retirado mató a su ex pareja, una docente de 44 años, y luego se suicidó

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez (un policía de 25 años al que había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género) en la localidad de Rojas, otra mujer fue víctima de un ex agente de seguridad.

Se trata de Mirna Palma, una docente de 44 años que fue asesinada a tiros por su ex pareja en una pequeña ciudad de la provincia de Formosa.

El autor del crimen fue identificado como Carlos Medina, un oficial retirado de la Policía provincial de 59 años, quien fue encontrado sin vida en la vereda del domicilio de la víctima.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, poco después de las 20 horas, en el barrio Malvinas, de Estanislao del Campo, una localidad de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 235 kilómetros de la capital de Formosa.

Según trascendió, vecinos del barrio llamaron al 911 luego de escuchar una violenta discusión y disparos en una casa ubicada en la calle Juan Bautista Alberdi. Rápidamente, efectivos de la comisaría local se hicieron presente en el lugar y se toparon con el cuerpo de Medina: el ex oficial se quitó la vida de un disparo en la sien derecha utilizando su arma calibre 32, la cual fue hallada a pocos metros de sus manos.

Al ingresar al domicilio, la policía también encontró el cadáver de Mirna Palma, una maestra de una escuela rural del Paraje 503, ubicada en las afueras de Estanislao del Campo.

El cuerpo de la docente estaba en el salón del hogar, a unos 8 metros de la puerta de entrada de la casa, y oresentaba un orificio de bala de entrada en su rostro y uno de salida en su nuca.

De acuerdo a la información brindada por los investigadores, los vecinos señalaron que Palma y Medina ya no vivían juntos y que se habían separado meses atrás. La ex pareja no tenían hijos en común, y si bien no se sabe el motivo por el que discutieron, los vecinos afirmaron que Medina era muy "violento" con la docente desde hacía ya mucho tiempo.

A pesar de esto, no se constató ninguna denuncia oficial de la docente por violencia de género contra su ex pareja. Medina contaba con toda la documentación legal correspondiente para la tenencia y uso del arma que utilizó para matar a su ex pareja y, luego, quitarse la vida.

La causa quedó en manos de la jueza de instrucción de la 3ª Circunscripción Judicial, Soledad Plaza, mientras que a su vez el fiscal que actúa en el caso es Rubén Darío Gon.

El femicidio de Palma no es un hecho aislado: en la Argentina 214 femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad, desde el 2008 hasta la actualidad, según el monitoreo de La Casa del Encuentro. Además, en una década, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Al mismo tiempo, en lo que va del 2021 ya se cometió un femicidio cada 22 horas. Un total de 23 femicidios directos y vinculados, que dejaron 21 niños, niñas y adolescentes sin madre, fueron cometidos en los primeros 15 días de 2021 en distintos puntos del país, según un informe difundido por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá).

Según detallaron desde el Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos", hubo "más femicidios que días" en lo que va del 2021. Según el informe, se produjeron 23 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales, 16 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; hubo 4 muertes violentas asociadas al género, el 90% de ellas vinculadas a economías delictivas o colaterales; y 3 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación.

Además, hubo 16 intentos de femicidios en todo el país, detalló el relevamiento. "Veintiún niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre", remarcó el trabajo en el que se explicó que de los 16 femicidios, 11 fueron femicidios directos; 1 fue vinculado de niña y 3 vinculados de niños; y 1 vinculado de niño por interposición en el hecho violento. El 76% de los femicidios fue cometido por parejas, ex parejas o familiares y el 24% por hombres conocidos del círculo íntimo de la víctima.