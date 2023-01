Otro rugbier rompió el silencio: la estratégica declaración de Lucas Pertossi

De a poco, los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa empezaron a hablar frente al Tribunal. Así como nunca pidieron perdón, tampoco optaron por declarar de manera espontánea. En la tarde del miércoles, y asesorados por su abogado Hugo Tomei, fue el turno de Lucas Pertossi, uno de los imputados más complicados y quien grabó el inicio de la brutal golpiza.

A tres años del hecho que dejó sin vida al joven, abrió la boca por primera vez: "Quiero aclarar el tema de lo que pasó aquel día". De esta manera inició su cronología sobre el 18 de enero de 2020. Mientras declaraba, desde las afueras se escuchaban gritos de "asesinos" y pedidos de sentencia. En su defensa, afirmó: "Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, ni sabía quién era".

"Veo a un chico y le pregunto si había visto a un grupo de chicos. Éste me dice: 'No ví a nadie, lo único que sé es que hubo una pelea en Le Brique y que el pibe había caducado. Desconozco quién es'. Me preocupo y mando ese mensaje al grupo. Llego a la casa y les pregunto si había pasado algo."