Otros dos accidentes en Flores: un camión dobló en contramano y chocó dos camionetas

Mientras que la justicia todavía intenta dar con el paradero de Ricardo Papadopulos, el joven acusado de atropellar y matar Isaac, de 5 años, y fugarse tras el hecho, dos nuevos accidentes ocurrieron en las últimas 24 horas en Flores. El primero de ellos ocurrió a las 21.45 del domingo, a tan solo ocho cuadras de donde murió Isaac, cuando una camioneta Ford Ecosport fue impactada a alta velocidad por otro auto y quedó incrustada contra un poste.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Nazca y la calle Bogotá: el conductor de la camioneta fue trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, donde finalmente falleció cerca de las 22.30 horas a causa de la gravedad de las heridas que produjo el choque. Mientras que el causante del accidente se dio a la fuga y recién se entregó esta tarde. Se trata de Fabricio Bistolfi, de 44 años, oriundo de Ramos Mejía.

Según as fuentes del caso, el cocha del hombre que se dedica a la instalación de sistemas de gas y agua presentaba abolladuras en la puerta trasera derecha y delantera. El conductor se presentó de manera espontánea y dijo que fue él quien chocó una camioneta Ford Ecosport negra. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 55, a cargo del doctor César Troncoso, ordenó su detención y consulta al Juzgado en turno.

Mientras que también se ordenaron el secuestro y las pericias correspondientes de su auto. El segundo accidente ocurrió este lunes, cuando un camión con acoplado, conducido por Miguel, dobló en contramano por avenida Directorio, frente a la esquina donde falleció el nene, subió a la vereda, chocó a dos camionetas, una en movimiento y otra estacionada, y se llevó por delante a un ciclista.

Tras el incidente, el conductor explicó: “Venia por San Pedrito en verde, se me empezaron a cruzar los autos y no me quedó otra que girar. No me mandé en contramano. Quise esquivar los autos y el camión se me vino para este lado porque estoy muy cargado”. El chofer fue increpado por los vecinos y comerciantes de la zona, mientras que en ese lugar se manifestaba la organización Madres del Dolor.

Según se puede ver en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona, el camión cruzó cuando el semáforo ya no estaba en verde. Al doblar en la avenida, el camión impactó de frente con una camioneta Renault Kangoo blanca que quedó incrustada debajo del vehículo y con otra camioneta del mismo modelo color roja. Mientras que el ciclista tuvo que arrojarse a la vereda para evitar el impacto

Su bicicleta quedó debajo del camión completamente abollada. El conductor del camión se llevó puesto también un poste de luz y arrancó un pedazo de semáforo. Esta tarde, Rubén Papadopulos, el padre del joven prófugo por atropellar a Isaac y a su madre, Débora Inés Agosti, quien permanece internada en grave estado, fue indagado por Zoom por el fiscal Troncoso y la jueza Guichandut.