Paciente psiquiátrico, estudiante y trabajador: quién era el joven asesinado por su abuelo

Horas después de asesinar a su nieto, Domingo Faustino Berna fue liberado por el Ministerio Público Fiscal en la causa caratulada como "homicidio calificado por vínculo”. Incluso después de encontrar en su casa entre varias armas un revólver calibre 32 que habría utilizado para cometer el crimen.

“Teniendo en cuenta la pena prevista por ley para este delito y la edad avanzada del acusado, se dispuso su libertad”, justificó el fiscal bahiense Jorge Viego. Lo cierto es que el abuelo asesino tiene 76 años, es militar retirado y está imputado por matar a Brian Batalla Verna, su nieto de 29 años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La vida de Brian

Brian Alexis Batalla Verna recibió cinco balazos en la entrada de la casa de su abuelo, en la calle Cobián 654, en Bahía Blanca. Los 5 disparos, según detalló la autopsia, le causaron heridas mortales en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro.

Según contó Mariel, madre de la víctima e hija del asesino, su hijo era paciente psicológico y psiquiátrico y como tal debía tomar medicación todos los días. También estaba terminando los estudios secundarios y trabajaba en una cooperativa de limpieza para espacios públicos.

“Mi hijo tiene trastornos de conducta, es difícil tratarlo, es una persona enferma a la que interné en reiteradas oportunidades. Pero nunca se me hubiese cruzado por la cabeza dispararle”, dijo la mamá.

Con respecto a la medicación, indicó que su padre fue el responsable de que Brian no siguiera las indicaciones de sus médicos. “Mientras estuvo conmigo los tomaba. Ellos le sacaron la medicación. Decían que él estaba enfermo por culpa mía. Pero nunca asumieron que Brian era una persona enferma”.

Según detalló la madre, al abuelo de Brian lo persiguen los antecedentes violentos desde que tiene memoria. “Él era un golpeador y un violento, vivimos una infancia violenta, pero nunca pensé que iba a terminar asesinando a su propio nieto… Era una persona imponente que aplicaba su profesión a todos y contra todos. En la vida diaria, en la familia y en todo”.

Brian estaba de novio. Es la chica que se cuelga de él en el video para que no se enfrente a su abuelo. Según Mariel, “la novia lo agarró a Brian pero no pudo frenarlo”. Y finalizó con su teoría: “Fue un crimen premeditado. Yo lo vi, no me lo contó nadie. Le disparó a quemarropa. Cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá que cierre la puerta".