Panamericana: chocó, tiró a uno de los conductores de un puente y huyó con los airbags estallados

La autopista Panamericana se convirtió en el escenario de un verdadero caos este lunes a raíz de una violenta colisión entre al menos cinco vehículos que dejaron como saldo a tres personas heridas. Incluso, una de ellas cayó de un puente de unos 10 metros de altura por el impacto entre los autos. Y como si esto fuera poco, el responsable de causar el siniestro se dio a la fuga con los airbags estallados y parte de la carrocería seriamente dañada.

El accidente de tránsito ocurrió en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad de Boulogne Sur Mer, en el partido bonaerense de San Isidro. Cerca de las 6:40, sobre el puente del Rio de la Reconquista, un Chevrolet Prisma y un Honda City chocaron sobre el carril izquierdo en el kilometro 24,5 mano a Capital Federal: esto los obligó a detenerse en la calzada rápida para que uno de los conductores pudiera ser asistido.

En ese momento, un Hyundai Electra no alcanzó a frenar en el kilometro 24 y provocó un nuevo accidente en cadena que involucró a otros dos autos, también sobre el carril izquierdo. Sin heridos aparentes, los tres conductores descendieron de sus respectivos vehículos para intercambiar los datos de la compañía de seguro, cuando Volkswagen Golf GTI blanco embistió al último auto de la fila provocando que uno de los conductores cayera al vacío desde una altura de 10 metros.

El joven de 34 años estaba recolectando los datos y cayó desde el puente en la zona de Bancalari donde se encontraban detenidos, mientras que otro, de 36 años, resultó herido por el impacto. Al ver la gravedad de la situación, los integrantes del Volkswagen Golf GTI blanco se dieron a la fuga a pesar de que el choque destruyó la parte delantera del coche y detonó los airbags. “Hubo un accidente más adelante y yo frené. El muchacho del Chevrolet paró atrás mío y este muchacho nos embistió. Hasta ahí estábamos todo bien", contó Damián, quien no recibió heridas debido a que se había alejado del lugar del accidente para contactarse con sus empleadores.

Y siguió: "Con los muchachos nos pusimos a intercambiar los datos y me voy a llamar al laburo, para avisar que me había ocurrido esto, y viene un Golf GTI con todo y ahí los pasó por arriba a los dos muchachos. Me quedé todo duro porque cuando se estaban hablando entre ellos dos, vino y los embistió. Venía por la mano rápida. Y ahí cayó uno de los muchachos del puente y al otro casi lo pasan por arriba. Les explotaron airbags y se fueron. Le husmeaba el auto por todos lados. Lo quise filmar y me dijeron que no. Creo que venían de bailar, eran como cinco personas”.

En el lugar se presentó personal de Gendarmería, uno de los heridos fue asistido rápidamente mientras que la persona que cayó del puente permaneció más de una hora esperando la asistencia del servicio de emergencia de Ausol para ser luego trasladado al Hospital General de Pacheco, a donde llegó en estado consciente y se encuentra fuera de peligro. Pasadas las 8:30 la calzada se encontraba totalmente liberada pero con un remanente importante de demoras de tránsito que afectaba a los ramales Pilar Campana y también el ingreso a la autopista desde el Camino del Buen Ayre y el Camino de los Remeros en la zona del barrio Bancalari.