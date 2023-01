Papelón: la Policía de Chubut confundió un holter con un arma de fuego y demoró a una jubilada

Una fuerte demostración de ignorancia, tanto de los procedimientos debidos como del cuidado de la salud, se pudo comprobar el martes cuando la Policía de Chubut demoró en Trelew a una jubilada, por confundir su holter para controlar su situación cardíaca con un arma de fuego.

Los efectivos que participaron de la detención, terminaron desconectándole el aparato y arruinando el examen de salud al que se sometía Analía Hueycha de 69 años por recomendación de su cardiólogo.

Según el testimonio de la víctima, ella venía caminando por la Avenida 9 de Julio, entre Ameghino y Pecoraro, cuando cinco o seis policías en moto la pararon y la pusieron contra la pared para requisarla. "Una mujer se me abalanzó porque según ella yo llevaba en la parte izquierda un arma de fuego", en referencia del instrumento de electrocardiografía ambulatorio para la monitorización de su estado cardíaco.

"Me desconectó los cables, la presión me volvió a subir y no solo me hicieron pasar un papelón delante de la gente sino que ahora tengo que volver a ver al médico para que me vuelva a colocar el aparato. ¡Podría haberme agarrado un infarto!", confirmó a la prensa local la mujer, quien aseguró que iba a ir el miércoles a realizarle una denuncia a los agentes.

La señora contó que venía de ponerse el holter en el Centro Cardiovascular, y que antes había estado seis días en terapia intensiva con 23 de presión. "Es de no creer", expresó Hueycha.



"Imagínese si esto le hubiera pasado a un pobre tipo del campo que sufre del corazón: ¡lo matan!", declaró la víctima de la confusión. Ahora Analía deberá concurrir no sólo a hacer la denuncia, sino a reinstalar el dispositivo tan necesario para que tenga la mejor salud posible.

Las autoridades de la Policía de Chubut no se refirieron al confuso episodio ni dieron lugar a posibles sanciones, por el grave desconocimiento que mostraron los efectivos que fueron parte del operativo.

El aparato tiene su origen en el biofísico Norman Holter, que fue quien inventó este instrumento para medir durante un día normal la actividad cardíaca de los pacientes, sin necesidad de estar en una clínica o nosocomio.

La evolución también ha logrado que usar un holter sea más cómodo que cuando fue inventado y pesaba más de 30 kilos, ya que ahora es mucho más liviano y ameno de transportar.