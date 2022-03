Para el hermano de Nora Dalmasso el crimen estuvo mal investigado y lleno de dudas

El hermano de Nora Dalmasso, la mujer de 52 años asesinada en 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, declaró este martes en el juicio contra su cuñado Marcelo Macarrón como supuesto instigador del femicidio. Según dijo en calidad de testigo, la Justicia y la Policía investigaron hipótesis "equivocadas, de manera superficial y con errores" durante todo el proceso.

Al iniciar la mañana de este martes su exposición ante el jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, Juan Dalmasso consideró que "desde el principio de la investigación se tomó un mal camino con la teoría del suicidio" y desde entonces "todos los caminos fueron equivocados", ya que hubo "mucha prueba y error".

Asimismo, el hermano de la víctima sostuvo que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que Nora tenía en varias partes del cuerpo "no fueron analizadas en profundidad" y que además "se minimizaron las pruebas y la escena del crimen". También cuestionó que "no se investigó a (Daniel) Lacasse", el primer abogado que representó a Macarrón, aunque no dio detalles al respecto.

Al ser preguntado por el fiscal del juicio, Julio Rivero, sobre si sabe de qué se acusa a Macarrón, Dalmasso respondió que “si” y luego dijo que no tiene ninguna prueba que pueda aportar al respecto para llegar a la verdad de lo ocurrido. El hermano de Nora fue el primero en declarar durante esta jornada del juicio que comenzó el 14 de este mes.

Después está previsto que declaren Jorge Grassi, primo de la víctima; la esposa de éste, Nana Malenka Gavazza; Silvia Magallanes, amiga y esposa de Lacasse, y el vecino Adrián Radaelli. Como viene ocurriendo en esta primera etapa del proceso, continúa la recepción de testimonios y pruebas documentales asociadas con la cronología de los hechos a partir del hallazgo del cadáver de Dalmasso, sobre las personas que estuvieron en el lugar, además de determinar si se cumplieron con los protocolos para la preservación de pruebas.

Juan Dalmasso y su madre, Delia "Nené" Dalmasso, fueron los únicos querellantes que tuvo el expediente durante la instrucción de la causa, aunque finalmente desistieron de continuar esa representación por estar en desacuerdo con la acusación contra el viudo Macarrón, según había manifestado el hijo de la víctima, Facundo. En la etapa de investigación, Juan Dalmasso había aportado como prueba un cuaderno en el que Nora llevaba anotaciones relacionadas con su vida privada y declaró que si bien su hermana y Macarrón "discutían mucho", conformaban "un buen matrimonio" y tenían una "relación excelente, al menos a la vista de terceros”.

Los cinco testigos estuvieron en la casa de la víctima el 26 de noviembre del 2006 una vez que tomaron conocimiento del crimen, observaron los movimientos de los investigadores desde el inicio y presenciaron el secuestro de elementos secuestrados en la casa de la familia, ubicada en el country Villa Golf de Río Cuarto.

En el caso de Adrián Radaelli, quien vivía al lado de la casa del matrimonio, declarará para dar fe de los dichos de su padre, Pablo Radaelli, quien recibió un llamado telefónico de Delia "Nené" Grassi, mamá de Nora, pidiéndole que se acercara hasta la casa de su hija porque no le respondía los llamados telefónicos.

Radaelli padre, el primero en ver el cuerpo de Nora, no declarará en el juicio por razones de salud. El juicio tiene como único acusado al viudo Macarrón, quien afronta cargos por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.