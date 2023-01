"¿Para esto te pago?": la furia del padre "gatillador" de los rugbiers con Tomei y el "operativo barbijo"

La tercera audiencia del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa generó el primer cruce entre los padres de los ocho imputados y el abogado que nuclea la defensa grupal, Hugo Tomei. De la polémica por los barbijos a las burlas de los rugbiers contra los testigos que declararon.

La decisión de que los ocho imputados asistieran a las audiencias con barbijo no fue ingenua: forma parte de la estrategia de Tomei de evitar que los medios de comunicación se puedan hacer eco de sus reacciones; algo que falló el día en el que declaró Pablo Ventura (el joven oriundo de Zárate acusado en una primera instancia por los rugbiers de haber sido el asesino) y los jefes de seguridad del boliche Le Brique.

Con los medios apostados en la sala de audiencia y una transmisión en vivo por YouTube (que sólo se corta cuando declaran los testigos por protocolo judicial), fueron muchos los que notaron que los rugbiers se rieron cuando el Tribunal anunció la declaración de Ventura e hicieron lo mismo cuando llegó el turno de los patovicas.

"La verdad es que no me di cuenta. Los miré en dos oportunidades nada más y no me pudieron ni mirar. Así que si se rieron o no, no lo sé", reconoció Ventura al salir de la audiencia. Quienes sí tomaron nota de las burlas de los imputados fueron los padres de los rugbiers, en especial el padre de los hermanos Pertossi, que además es quien le paga la defensa grupal a Tomei.

"¿Para esto te pago?", le habría espetado el hombre al letrado que logró, pese a la resistencia de muchos de los padres de los imputados, que los rugbiers lleguen al juicio oral con una defensa única que busca blindar a los más complicados: los hermanos Pertossi y Máximo Thomsen. Según trascendió, el abogado mantuvo una charla con sus representados y les exigió solemnidad durante las audiencias.

Pero eso no es todo. Atentos al rechazo social que se potenció después de que trascendiera que se habían burlado de los testigos, los padres y el abogado que los representa tomaron la decisión de que asistieran a partir de ahora a las audiencias sin barbijo, bajo la condición de que transmitan respeto y solemnidad.

Quien capitalizó las burlas de los rugbiers fue Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando. Durante el cuarto intermedio, cuando los medios le preguntaron por las burlas de los imputados, el abogado estalló: "Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: '¿De qué se ríen, hijos de puta?".

"No se pueden reír de nada. Esto es un templo, es la sala de audiencias, y es en donde están los papás de Fernando. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta realmente", sumó con indignación.