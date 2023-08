“La sometió paranoico y violento": procesaron a Chano Moreno Charpentier por abuso sexual

En 2018, Militta Bora se despojó de sus miedos y contó que había sufrido violencia física y psicológica por parte de Santiago "Chano" Charpentier. “Hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos. Una vez me dijo ‘A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'. Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”, había detallado.

La artista se presentó en la Justicia Penal y Civil para denunciarlo por “violencia de género y abuso sexual”. “Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, había contado años atrás, mucho antes de que estallara la pandemia del coronavirus.

En aquel momento, Chano fue interceptado por las cámaras de televisión y no dudó en arremeter con furia contra su ex novia y contra los programas que a diario criticaban su actitud. “¡Denuncia de violación, la conc... de su madre! O sea... loco, ¿a vos te hicieron una denuncia de violación?”, le preguntó en ese momento, visiblemente furioso, al cronista, Santiago Riva Roy, quien le respondió que “por suerte, no”.

Fue entonces que totalmente sacado, el líder de Tan Biónica aseguró: “¡Una mina que es puta, amante de un chabón!”. Fue entonces que el cronista decidió pararlo en seco, algo que molestó por demás al músico. “Yo juzgo a quien quiero. Como no soy un hombre machista, me crié con mi mamá, respeto a las mujeres y conozco a miles de mujeres famosas...”, había dicho el cantante.

Y siguió: “Todas las minas te pueden hablar de mí, de la persona que soy: sensible, cuidadora. Nunca ejercí violencia. Me han robado, me han cagado a piñas, ¡nunca ejercí violencia sobre un hombre!”. Al mismo tiempo, luego de que le consultaran por su estado de salud, furioso retrucó: “Bien... ¿Por qué nunca me preguntás...? ¡Yo hice 17 números uno! ¡17!”. Y para finalizar, había revelado que Bora le pidió "10 mil dólares" para que deje de hablar.

Lo cierto es que en las últimas horas, el músico fue procesado sin prisión preventiva por "abuso sexual", por el hecho que -de acuerdo con la denuncia de Militta Bora- ocurrió en agosto de 2016 en el departamento en el que ambos convivían, en el barrio porteño de Saavedra. El fallo fue dictado por el juez Luis Alberto Schelgel, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60.

El magistrado encontró a “Chano” autor del delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido mediante acceso carnal”, en perjuicio de Mili Gabriela Belén Bora, y le trabó un embargo por 704.700 pesos. El juez dispuso que fuera sin prisión preventiva, al considerar que “no se observan riesgos procesales”, que el imputado no tiene “antecedentes penales” y siempre estuvo “a derecho” en la causa.

Según la denuncia de la víctima, el hecho ocurrió durante el mes de agosto de 2016 en el departamento en el que convivía junto al cantante del grupo “Tan Biónica”, ubicado en la calle Deheza al 2900 de Saavedra. En ese marco, ocurrió una discusión luego de que “Chano” consumiera -según Militta- estupefacientes, lo que lo volvía “paranoico y violento”, y horas después, cuando pasaron los efectos de la droga, el imputado abusó sexualmente de ella en la habitación.

“Inicialmente, cabe advertir que la verosimilitud de la imputación formulada por Bora está acreditada a partir, fundamentalmente, de un contexto convictivo conformado por varios elementos probatorios que revelan, al menos en clave de probabilidad positiva, que los hechos ocurrieron tal como fueron denunciados”, señaló el juez Schelgel en su escrito.

En ese sentido, añadió que “en un caso de tenor sexual como este, que se comete en determinadas y particulares situaciones en las que el autor procura intimidad con su víctima para asegurarse que nadie está observando su asedio o su ataque, el relato de la querellante cobra especial relevancia tanto porque lo expuso y ratificó en distintas dependencias”.

Es que el magistrado enumeró que la cantante declaró bajo juramento ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante dos fiscalías penales distintas, en las cuales “invariablemente, describió y documentó, la violencia verbal y física de Moreno Charpentier y particularmente, cómo la sometió sexualmente a pesar de su negativa”.

El juez también tuvo en cuenta el informe del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense y el testimonio de tres testigos, uno de ellos de la madre de la víctima. “Este hecho se enmarca en un claro contexto de violencia de género, entendido como una acción que constituye una manifestación de la violencia de género basada en la discriminación de las mujeres, es decir, que se produjo en un contexto de dominación o de control general coercitivo. El contexto de agresión y malos tratos relatado por la denunciante, como se dijo, fue corroborado por varios testigos”, puntualizó Schelgel.

Por último, al fundamentar la calificación legal del hecho, el juez sostuvo que se pudo reconstruir la existencia de “violencia física” para que “Chano” cometiera el abuso, a partir de “las lesiones de las que dan cuentas las fotos agregadas al sumario que, según Bora, fueron inferidas cuando el imputado le ´marcó los brazos´ para anular su resistencia y obligarla a tener sexo”.