Pasiva, retraída y con brotes psicóticos: revelan datos de la pericia psicológica de Nahir

A mediados de junio del año pasado, la experimentada perito en Violencia de Género, Alicia Paday, aseguró –tras realizarle a pedido de la defensa la pericia psicológica- que Nahir Galarza pudo haber sido víctima de un abuso sexual, que sufría brotes psicóticos, que tenía incapacidad para tener relaciones estables y que soportaba una fuerte presión parental.

A pesar del informe de la psicóloga -con 21 años ejerciendo en la profesión- el martes 24 de julio del año pasado el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, integrado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y la jueza Alicia Vivian, dio a conocer los argumentos de la sentencia a prisión perpetua contra Nahir por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo.

Allí, los jueces dejaron establecido que era necesario que el Ministerio Público Fiscal decidiera si estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación por infracción al artículo 275 del Código Penal contra la psicóloga Alicia Paday por “falso testimonio”.

El tribunal puso en duda cada una de las afirmaciones de la licenciada Paday, debida “a una absoluta ausencia de rigorismo científico, desde que su posición carece de consistencia tanto externa, como interna”.

"La falta de seriedad y rigorismo científico de la Licenciada Paday, además, surge de sus propios dichos, desde que reconoció que únicamente mantuvo una entrevista con Nahir, que no alcanzó a cubrir una hora de tiempo, a diferencia de la seria y consistente evaluación desarrollada por el perito psiquiatra Ghiglione, que demandó tres entrevistas con la imputada", decía el fallo.

En este contexto, el manager Jorge Zonzini –quien supo representar a Nahir- dio a conocer nuevas imágenes inéditas de la exposición y fundamentación de la pericia psicológica a la joven en manos de Paday, exponiendo ante el Tribunal Oral de Gualeguaychu.

En el video se la puede escuchar a la psicóloga poner en conocimiento que dispuso de “poco tiempo” para analizar a la joven condenada. “Tenía muy poco tiempo para evaluarla porque fue bastante compleja la autorización, la cual se demoró por algunos traspiés”, explicó.

Y sumó: “La situación era muy complicada para realizar mis encuentros con la imputada, por lo tanto traté de utilizar pruebas lo más válidas posibles, que me ayuden a realizar una evaluación lo más profunda en el menor tiempo posible”.

Según detalla Paday, le hizo a Nahir cuatro pruebas: el test de dibujo de figura humana, el test desiderativo, el hombre bajo la lluvia y el test de Millón. “Nahir aparece como un sujeto pasivo, retraído y con un bajo nivel de energía”, aclara en medio de su exposición.

Esto –según sus propias palabras- lo consideró tomando en cuenta dos pruebas gráficas que le realizó a la condenada. “Los gráficos se evalúan de acuerdo al tipo de trazo. Nahir tiene un trazo muy suave, ubica la figura en el centro de la hoja”, detalló.

Durante su descripción, Paday advirtió que las personas con conductas criminales “suelen dibujar la figura muy pequeña ubicada en el vértice superior y con trazos muy fuertes. Los dibujos de Nahir señalan a una persona tendiente a una depresión, de bajo nivel de energía”.

“Cuando la vi, estaba de muy bajo peso. Me dijo que tenía problemas alimentarios, que estaba inapetente. Es un indicador de depresión. Tiene una tendencia masoquista, que tiende a una conducta compulsiva a destruirse”, remarca.

Y agrega: “Tiene falta de autonomía e iniciativa. Es un sujeto que sufrió mucha sobreprotección y presión parental. Me relató hechos de violencia sufrida con Fernando (Pastorizzo). Y no solo con Fernando, sino que él alentaba conductas de violencia hacia ella”.

Por último, durante la exposición ante el Tribunal Oral de Gualeguaychu, Paday aclaró: “Yo no me rijo por lo que ella me dijo, sino que lo veo en los indicadores. Nahir es víctima de violencia de género, tiene todas las características, pero no puedo decir si fue o no víctima de Fernando”.

“Pero puedo decir que tiene todos los indicadores de una persona que sufrió violencia de género durante mucho tiempo. La baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad, la desregulación emocional, la defensa disociativo, el temor excesivo… hasta por un momento dudé si ella no había sido abusada sexualmente. Sufrió violencia psicológica, sexual y verbal”, sentenció.

Su testimonio duró más de dos horas, aunque el extracto publicado por el manager dura alrededor de 15 minutos. Cabe recordar que esta pericia psicológica fue descartada por el fiscal de la causa Sergio Rondoni Caffa quien se había negado sistemáticamente a incorporarla al expediente. Algo que ocurrió el mismo día de la elevación de la causa al Juicio Oral.

Solo resta saber cuál será el futuro de Nahir Galarza, el cual se revelará el miércoles 14 de agosto cuando se dé a conocer la resolución y los fundamentos del Tribunal de Casación Penal de Concordia para saber si revoca o ratifica el fallo que condenó a perpetua a la joven de 20 años, por el crimen de su novio, Facundo Pastorizzo, asesinado de dos tiros en diciembre de 2017 en Gualeguaychú, En caso de ratificación, la última palabra será de la Corte Suprema de Justicia.