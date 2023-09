Peligro en Pilar: detuvieron a un docente de biología porque acosaba a sus alumnas

El horror en su máxima expresión se hizo presente en uno de los colegios más prestigiosos y conocidos en la localidad de Pilar. Se trata de un docente del establecimiento, que le enviaba mensajes por Whatsapp a sus alumnas menores de edad acosándolas sexualmente y hasta con documentos pornográficos. El mismo, fue detenido.

Los sucesos ocurrían luego de terminar las clases. Una vez que daba por finalizado el temario, pasaban unas horas y cuando ya se encontraba cada uno en su casa, él les escribía mensajes a través de Whatsapp acosándolas con propuestas de relaciones sexuales, mensajes totalmente subidos de tono, imágenes y hasta con material pornográfico.

El hecho se dio a conocer a través de una denuncia que realizó el padre de una de las víctimas el cual se enteró lo que estaba sucediendo y rápidamente se dirigió en primer lugar a la comisaría para dejar efectuado lo que estaba pasando y en segundo lugar al establecimiento para que las autoridades de la misma estén al tanto de la persona que tenían como referente y docente dentro del aula.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por consiguiente, los agentes de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia, comenzaron a realizar una investigación teniendo en cuenta todas las pruebas constatadas por el denunciante y los mismos confirmaron la existencia de todos aquellos archivos que enviaba el docente: imágenes, mensajes y documentos.

A raíz de aquello, los detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales allanaron su domicilio para corroborar si existían más pruebas de las habidas o incluso certificar si estaba envuelto solamente en aquella denuncia o si tenía otros precedentes de los cuales no estaban enterados. Por eso mismo, secuestrarios diversos dispositivos electrónicos y de almacenamiento que serán peritados en los próximos días.

Teniendo en cuenta todo lo recopilado, se ordenó la detención del docente a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos de Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de San Isidro, llevada a cabo por el juez Gonzalo Acosta, quien lo solicitó de carácter urgente. Hoy, se encuentra detenido en un Servicio Penitenciario.

Las pruebas reclutadas, la denuncia y el allanamiento no fueron los únicos motivos sobre su detención. Todo empeoró aun más cuando las autoridades a cargo del caso revelaron que el docente, de identidad privada, contaba con una denuncia previa por un presunto abuso sexual contra su hija de cinco años.

Meses atrás, había sido denunciado por su ex pareja por haberle realizado abuso sexual a través de tocamientos indebidos a la hija que poseen en común de tan solo cinco años de edad. Con respecto a esa causa, no se investigó en profundidad por lo cual el docente seguía con su vida con total normalidad.

Otro caso de abuso sexual por parte de un docente

Tan sólo dos semanas atrás, también se había dado a conocer que un profesor de 47 años de edad fue detenido en la localidad de Traslasierra, perteneciente a Córdoba, acusado de haber abusado sexualmente de alumnas de la escuela primaria, de tercer y cuarto grado en un establecimiento de la comuna de Sauce Arriba.

Fue a principios de septiembre cuando los familiares se enteraron de lo que estaba sucediendo por las mismas víctimas que se animaron a contarlo, tras evidenciar actitudes extrañas en cuanto al colegio y a la hora de dirigirse a las clases. "Mi hija estuvo enferma durante dos semanas y cuando tuvo que reincorporarse era llanto todo el día y no sabíamos por qué. Cuando volvió, me llamaron para que la vaya a buscar sin ningún tipo de motivo y cuando llegué me enteré. Ella había entrado en crisis, no quería entrar al aula y una compañerita me dijo que 'el profe hacía cosas con las nenas'", había declarado una de las madres.

Al enterarse, se dirigió rápidamente junto a otros familiares de las víctimas a realizar los hechos denunciados y días más tarde, tras no obtener respuestas ni por parte del establecimiento y mucho menos de la justicia, se organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la escuela pidiendo respuestas y que el maestro sea apartado. A los días, la Fiscalía de Villa Dolores ordenó la detención.

Con las pruebas constatadas y las tres víctimas que declararon y estuvieron presentes a la hora de la denuncia, la fiscal Lucrecia Zambrana fue quien ordenó la detención del hombre, que ahora se encuentra detenido bajo la espera de conocer la imputación a partir de nuevos testimonios y pericias requeridas en la causa.