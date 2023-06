“Perdí a mi papá a los 16 y lo único que les importa es...”: la hija del hincha de River

“Pierdo a mi papá a los 16 años y sólo les importa saber si fue suicidio o no”, escribió Mía Serrano, la hija de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió el último sábado tras caer de la platea Sívori del Monumental. Si bien el partido se canceló de inmediato y las autoridades del club expresaron sus condolencias, la familia repudió el accionar de la sociedad.

Habían pasado veinte minutos del partido que River iba a disputar de local contra Defensa y Justicia. Si bien la cancha estaba repleta y los 84 mil lugares estaban ocupados, al grito de “pará el partido” el árbitro tuvo que suspender el encuentro deportivo tras enterarse de que un hombre perdió la vida mientras alentaba al millonario.

Fue el club el primero en instalar en la agenda mediática y judicial que el hincha se había "arrojado al vacío". "Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la Policía y los distintos organismos de seguridad", advirtió el comunicado emitido por River.

Debido al misterio que rondó en las últimas horas sobre la causa de su muerte, la hija de Serrano respondió las “dudas” en su cuenta de Twitter, negó que se haya tratado de un suicidio y explicó el motivo por el cuál su padre cayó de una altura de aproximadamente 15 metros.

“Mi papá no se suicidió, jamás haría algo como eso y menos sabiendo que estoy yo en el mismo lugar. No entiendo por qué están tan molestos tratando de creer que fue así. Impotencia es poco. Quiero limpiar la imagen de mi papá porque no es como todos dicen. Mi papá era todo para mí, y la gente no puede tener empatía ni conmigo, ni con mi familia. Pierdo a mi papá a los 16 años y sólo les importa si fue un suicidio o no”, denunció la joven en su red social.

Si bien es de público conocimiento que Twitter tiende a ser la red social más “agresiva”, ya que no existen filtros legales, una usuaria desató la furia de la menor, tras escribirle: “¿Sabés que pasa, Mía? Que si tu padre se lanzó solo, desconozco si estaba o no borracho, ahí ya estamos hablando de salud mental. Si se lanzó solo, lamentablemente eso se llama suicidio y siento mucho su pérdida pero la realidad es que hay que hablar de salud mental”.

Frente a esto, la hija de la víctima le respondió: “Mi papá no se lanzó, Gabriela. Fue un accidente y se cayó, no fue un suicidio. Te pido por favor que dejes de comentar idioteces cuando no sabes absolutamente nada de lo que pasó”. En la misma línea, agregó: “Yo se muy bien que mi papá jamás tuvo intenciones de tirarse como la mayoría de ustedes dicen, no sabes nada, no opines. Además, si no aportás nada bueno entonces guardate el comentario”.

Cabe recordar que tanto el personal policial que trabajó en el lugar, como las autoridades de River, alimentaron la hipótesis de que Serrano se suicido. “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos el Estadio se encontraba completamente evacuado”, informaron desde el club.

“Cuando recibimos el llamado precisamos si era una caída hacia adentro o afuera del estadio. Nos informaron que era hacia adentro así que mandamos una unidad y una ambulancia. Lamentablemente nos encontramos con el hombre ya fallecido, con un traumatismo gravísimo de cráneo, gravísimo”, expresó Alberto Crescenti, titular del SAME en TyC Sports.

Además, el informe de la autopsia evidenció que el hombre murió por la caída, que le generó politraumatismos con fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y hemorragia externa. Por su parte, en las próximas horas realizaran la pericia toxicológica.