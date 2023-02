"¡Perpetua para los ocho!": el fuerte reclamo de los autoconvocados en Dolores

Con información de Manuela Fernández Mendy, enviada especial

Este lunes se dará a conocer la sentencia para los ocho acusados de matar brutalmente a golpes a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero del 2020. Será el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, el que dé el veredicto de cierre del juicio a partir del mediodía.

Los acusados son: Máximo Thomsen (22), Matías Benicelli (23), Enzo Comelli (22), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Ciro (22), Luciano (21) y Lucas Pertossi (23). La defensa a cargo de Hugo Tomei había pedido tras su alegato desde la absolución de todos por “nulidades procesales” hasta un homicidio con dolo eventual.

Mientras que los fiscales, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y la querella, a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y su hijo, Facundo, en los alegatos finales habían pedido perpetua para los ocho acusados. Los funcionarios públicos y los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino, entendieron que los rugbiers mataron a Fernando de manera premeditada y con alevosía aquella madrugada de 2020 frente al boliche Le Brique.

Por otra parte, las autoridades a cargo de la seguridad de la zona le advirtieron a BigBang que esperaban, al menos, 400 personas. Incluso, anoche un grupo de vecinos de la ciudad de Dolores organizó una vigilia para brindar "un abrazo solidario" a los padres de Fernando a pocas horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 local dé a conocer la sentencia del juicio a los ocho acusados de matarlo a golpes.

La iniciativa fue impulsada por vecinos del barrio Club Ferro, en el macrocentro dolorense, y cerca de las 22 se acercaron hasta el lugar Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, quienes agradecieron a los organizadores y reiteraron su pedido de justicia por el crimen, ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. "Quisimos darle un abrazo desde acá como vecinos a los padres. Organizamos esta vigila de manera espontánea a través del grupo de whatsapp que compartimos", dijo Lidia Moisá, una de las impulsoras de la convocatoria. Como parte de la iniciativa, los vecinos encendieron antorchas en latas con aceite quemado sobre el cordón de las veredas.

Según explicó, "la llama simboliza nuestro abrazo, y es lo mismo que hacíamos durante la pandemia desde el lugar de cada uno en el barrio, para expresar nuestra solidaridad con lo que sucedía". La madre de Fernando se acercó hasta el lugar de la vigilia minutos después de las 21.30, y expresó su "emoción por este gesto de afecto". "Hablaba con la señora y le dije que tengo mucho miedo, mucha angustia, pero ella me dice que me quede tranquila, que todo va a estar bien. Al ver a tanta gente que me sigue apoyando siento la fuerza para seguir, y viendo esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón", agradeció.

El padre de la víctima se sumó minutos más tarde, y expresó que "el apoyo de la gente da la fuerza necesaria para seguir adelante". "Sea lo que sea mañana la sentencia, vamos a seguir adelante, seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando", aseguró el padre. Al msimo tiempo, entidades bancarias, gubernamentales y comercios de distintos rubros ubicados en la zona aledaña al tribunal de la ciudad bonaerense de Dolores se encuentran abiertos a pesar de las vallas de contención que protegen el perímetro del edificio judicial.

De hecho, en el bar "La Ley", ubicado en la esquina de los Tribunales de Dolores colocaron una pantalla gigante en la calle para ver la transmisión del veredicto en vivo. Allí se apostaron algunas personas autoconvocadas para acompañar a los padres de Fernando y exigir una justicia "justa" y "ejemplar". "Justicia para Fernando y perpetua para los ocho. ¡Así te lo digo! ¡Una abuela te lo dice así", le dijo a BigBang una de las mujeres ubicadas frente al tribunal de Dolores.

Todas ellas sostenían banderas y carteles con el mensaje "Perpetua para los asesinos; Justicia, con nuestros hijos ¡no!" y llegaron a dolores desde distintos puntos del país, como Bernal, pontevedra o CABA. "Yo soy de Dolores, acompañando a los papás. Yo también perdí a mi hija hace siete años y quiero Justicia. Queríamos estar acá para acompañar a Graciela y a Silvino. ¡Perpetua para los ocho y que se haga Justicia!", reclamó otra de las mujeres en diálogo con este sitio.