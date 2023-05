Perpetua para Villalba, absolución para Bazán: la segunda condena por el femicidio de Anahí

Se conoció el veredicto del segundo juicio del femicidio de Anahí Benitez, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora condenó a perpetua a Marcelo Villalba y absolvió a Marcos Bazán. Al comenzar, los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo decidieron no hacer lugar al pedido de nulidad que había realizado la mamá de Anahí.

Los jueces decidieron, por unanimidad, dictar un fallo absolutorio sobre Marcos Bazán por considerarlo inocente de “los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosia, criminis causa y por mediar violencia de género” en caracter de coautor y como partícipe necesario de “abuso sexual agravado por acceso carnal”.

También, condenaron a prisión perpetua a Marcelo Villalba por los delitos de “robo y abuso sexual agravado por acceso carnal” en carácter de autor, “privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” en caracter de coautor.

Antes del veredicto, Bazán fue acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” y como “partícipe necesario” de un “abuso sexual agravado por acceso carnal”.

La incriminación a Bazán tuvo que ver con el peritaje del adiestrador de perros, Diego Tula, que concluyó que Anahí había estado en su casa y que él estuvo en el sitio donde el cadáver de la adolecente fue hallado enterrado.

Esto fue duramente cuestionado por parte de diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales, que consideraron que se trató de una causa armada y de un juicio injusto.

En el caso de Villalba, su ADN coincidió con que el semen hallado en el cuerpo de la víctima y además su hijo tenía en su poder el teléfono celular de Anahí.

Caso Anahí Benitez

Anahí tenía sólo 16 años cuando fue vista por última vez el 29 de julio de 2017. En ese momento, la adolescente había salido de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y recién el 4 de agosto su cuerpo fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó realizar un nuevo juicio oral junto con Villalba, quien en esa ocasión dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de estar en el debate y actualmente está detenido.

Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana anularon la sentencia del TOC 7 que había considerado a Bazán culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

Luego del fallo de Casación, su defensa solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no iba a realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existían riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y no cuenta con otros antecedentes penales.