Persecución fatal en Panamericana: una de las víctimas había avisado que los seguía la Policía

Tres personas murieron este viernes y una cuarta resultó herida de gravedad cuando el auto en el que iban a bordo y era perseguido por la policía desde la localidad bonaerense de Bancalari chocó contra un camión que estaba estacionado en la autopista Panamericana, a metros del peaje de Ricardo Rojas.

Según contó la madre de una de las víctimas fatales, una joven de 21 años, su hija le envió un mensaje diciéndole que estaba muy asustada porque los seguía un patrullero pero no tenía idea de por qué. "Ella me mandó un mensaje a las 4:33 y me dice ´mamá, estoy llorando. Nos persigue la Policía y no sé por qué´ y me marca la ubicación que es acá donde estoy y es el peaje", comentó la mujer.

Se trata de Malena Chiocconi, una de las fallecidas en el choque, quien iba en el auto con un joven que había conocido hacía pocos días. "Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico y se fueron a San Miguel y me contó que estaban bien", relató la mujer.

Por lo que su hija pudo contarle, la Policía estaba persiguiendo el auto en el que iban junto a otros dos chicos que también fallecieron tras el impacto del auto Vento con un camión que estaba estacionado.

"Tengo entendido que ella se quiso bajar y no la dejaron", sostuvo al referirse a las imágenes de las cámaras de seguridad que pudo observar, en las cuales en un momento determinado se abre una de las puertas del vehículo y, a los pocos segundos, se vuelve a cerrar, pero no bajó nadie.

"Quiero decir que es una chica de bien, que era hija única, era todo para mí y quiero decirle a las madres que hablen con sus hijas y que sepan con quienes se ven por más que tengan 20 o 30 años. Quiero justicia y que se sepa qué pasó porque también dicen que le pegaron un tiro al auto", agregó la mamá en diálogo con la prensa.

La persecución fatal

Por lo que se pudo reconstruir, el episodio se inició pasadas las 3.30 cuando personal del Centro Operativo Tigre (COT) alertó a una patrulla sobre la presencia de un Volkswagen Vento negro, patente MDG 702, detenido con ocupantes en la zona de Bancalari, en una actitud que consideraron sospechosa.

Según la información policial brindaba a Télam, cuando los policías de la patrulla se aproximaron, les hicieron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo, pero el auto aceleró y escapó.

Por tal motivo, se inició una persecución por la colectora de la Panamericana y, al pasar el peaje que está a la altura de la fábrica Henry Ford, a la altura del kilometros 33,7, el Vento quedó fuera de control e impactó contra un camión que estaba detenido en la banquina.

El choque provocó la muerte en el acto de tres de los ocupantes del Vento, mientras que una cuarta persona, un hombre, fue trasladado en grave estado al hospital de Don Torcuato. Al momento del impacto el Vento tenía un neumático roto, por lo que se investiga si la policía disparó durante la persecución. En principio, lo informantes manifestaron que los efectivos habrían tirado con postas de goma, lo que es ahora materia de investigación.