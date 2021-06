Picadas mortales: de la muerte de un padre y su hijo de ocho años en Rosario al choque en General Paz

Las picadas se convirtieron en moneda corriente en los últimos meses. Y es que luego del video de la picada mortal ocurrida en la ciudad de Rosario, que dejó como saldo la muerte de David Pizorno, de 42 años, y del pequeño Valentino, de 8, se dio a conocer en las últimas horas una nueva grabación de una carrera ilegal que se llevó a cabo en la avenida General Paz, a la altura de Donado.

La picada fue filmada por los propios protagonistas de la carrera y afortunadamente, en esta inoportunidad no hubo que lamentar víctimas fatales a pesar de que terminaron impactando contra el guardarrail. En las imágenes se puede ver cómo un auto Peugeot, en el que viajaban al menos dos personas, zigzaguea entre varios vehículos en sentido hacia el Río de la Plata, hasta que el conductor pierde el control del auto y termina chocando.

En el breve clip, se puede observar al conductor acelerar entre los autos a pesar del tránsito. "¡No nos hicimos mierda de pedo!", le dice. poco después de perder el control e impactar contra la banquina. a su acompañante. El video fue compartido por Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor: “Esto fue sobre la General Paz, llegando a Donado (donde la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros) de Capital a Provincia", informó.

Y se lamentó: "Es lo que hacen siempre, van de General Paz a Panamericana y terminan en Campana. Generalmente son los jueves y viernes por la noche. Pero no hay controles. No sería difícil encontrar al conductor. Sólo hay que querer hacerlo”. Esta picada sucedió meses después de una similar ocurrida en la ciudad de Rosario, cuando el Renault Sandero de Germán Schoeller chocó a 130 km/h contra el Citröen C3 en el que viajaban Pizorno y su hijo Valentino.

Ambos fallecieron producto del impacto, mientras que la mujer que viajaba con ellos logró salvar su vida. Schoeller, que resultó herido, fue imputado junto a Pablo Mancini, el otro conductor que competía en la carrera ilegal, por homicidio simple con dolo eventual y ambos permanecen detenidos.

Todo pasó en la esquina de la avenida Del Rosario y Ayacucho, cuando Schoeller impactó de lleno contra el Citröen C3 en el que viajaba David, su pareja Cintia y el nene de 8 años. El imputado transitaba a una velocidad de 132 kilómetros por hora realizando “una prueba de velocidad y destreza” con otro automóvil: el Citröen C4 de su amigo Pablo Mancini, quien evitó por milímetros chocar contra el auto de la familia.

Los fiscales Walter Jurado y Valeria Piazza sostuvieron que Macini “actuó con dolo eventual en razón que se trasladaba a alta velocidad en una intersección transitada por peatones, no frenando en ningún momento al cruzar calle Ayacucho y haciendo caso omiso a la intermitencia de dicho semáforo”.

Por eso, la Fiscalía solicitó para el hombre la prisión preventiva efectiva y el juez de primera Instancia, Facundo Becerra, avaló el pedido. Mientras que a Schoeller "se lo imputó por homicidio simple con dolo eventual que prevé una pena en expectativa de 8 a 25 años y se solicitó prisión preventiva sin plazo. Pudimos rebatir, a través de evidencias objetivas, lo que argumentaba la defensa de que él estaba siguiendo el otro vehículo y no se dio cuenta de la velocidad”

David Pizorno, de 42 años, y su hijo Valentino, de 8.

Otro hecho hecho similar había ocurrido en Nordelta, pero esta vez tuvo como protagonistas a dos Ferraris. Emiliano Gastón Rodiño, de 50 años, y Alejandro Hernán Fernández, de 45, fueron denunciados por la Asociación de Vecinos ante la comisaría de Villa La Ñata luego de que saliera a la luz el video de ambos participando de una picada. En el mismo, que fue registrado a plena luz del día, se lo oye decir a uno de los protagonistas: “Es lo que hay, de algo vamos a morir”.

El 27 de abril, la propia Valeria Archimó se llevó un gran susto al sufrir un choque provocado por dos hombres que corrían una picada en plena Panamericana, a la altura de Vicente López. "Estoy bien. Fue un susto tremendo y un accidente fuerte. Iba por Panamericana y pasaron dos autos. Primero un auto de color gris apareció a las chapas por mi derecha y en eso apareció otro de color negro. ¡Estaban corriendo una picada!", le había contado a BigBang.

La bailarina iba de camino a las grabaciones de Corte y Confección, reality al que se había incorporado en reemplazo de Miriam Lanzoni, cuando uno de estos irresponsables golpeó a un auto de color rojo que, producto del golpe, terminó impactando en el vehículo de Archimó. "El auto negro quiso pasar al gris y pasó por encima a otro de color rojo. Yo sentí o me pareció como que la rueda le pasó por encima", relató la bailarina.

Y siguió: "Como no tuvo lugar para pasar, el auto negro embistió al rojo y éste hizo un trompo hacia dentro y me la dio a mí de frente. Así como me golpeó, me tiró contra el guardrail y mi auto comenzó a golpear hasta que en un momento paró. frenaron los autos, un señor me asistió, me ayudó a salir. Me gritaba ´¡salí del auto!´ y yo estaba como en un shock nervioso porque nunca había vivido un accidente tan fuerte. Fue un susto muy grande, no sabía qué iba a pasar".